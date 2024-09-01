Самолет рухнул на жилой дом в США, погибли три человека (фото, видео)

При падении самолета на жилой дом в штате Орегон в США погибли люди - пожарные сообщили о гибели трех человек в результате крушения, передает ABC.

Как оказалось небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон - сначала он врезался в опору, а после упал на жилой дом.

По меньшей мере три человека числились пропавшими без вести. Отмечалось, что на борту самолета находились два человека, также пропавшим числился один из жильцов дома.

К сожалению, в местной пожарной службе сообщили, что все они погибли в этом ЧП. Тела погибших обнаружены.

Телеканал со ссылкой на аудиозаписи авиадиспетчерской службы сообщил, что у самолета возникли проблемы с управлением.

Отметим, что сегодня также стало известно и крушении пропавшего на Камчатке вертолета - погибли 22 человека. Власти региона сообщили подробности. На месте работают спасатели - в настоящее время обнаружены тела 17 погибших.