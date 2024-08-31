Вертолет, в котором могут находиться 22 человека, пропал в России

Вертолет Ми-8, предположительно, с тремя членами экипажа и 19 туристами, ищут на Камчатке в России. Судно вовремя не вышло на связь, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщение о неприбытии в пункт назначения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Предварительно, на борту три члена экипажа. Маршрут следования - вулкан Вачкажец - село Николаевка. Расстояние 25 километров. В настоящее время на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании", - рассказали изданию в экстренных службах.

При этом информацию о нахождении в вертолете еще 19 туристов проверяют. В Росавиации рассказали, что экипаж не вышел на связь в запланированное время.

Напомним, в середине августа в Иркутской области России потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3, выполнявший плановый полет. По первоначальной информации, все пилоты катапультировались, однако позже выяснилось, что одному из них выжить не удалось.

В июле в Татарстане разбился прогулочный самолет. Сообщалось, что пилот проводил экскурсию для семьи. Погибли люди.