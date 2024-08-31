Свыше 500 осужденных помиловали в Узбекистане

Более 500 гражданам, отбывающим наказание за преступления, смягчили наказание или вовсе освободили в Узбекистане. Указ подписал Мирзиеев, пишет NUR.KZ со ссылкой на нацинформагентство страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому помиловали 522 осужденных, "отбывающих наказание за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Указ был подписан в преддверии 33-летия независимости Узбекистана.

159 лиц из числа помилованных, как отмечается, полностью освобождены от отбывания основного наказания. 303 человек освободили от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении еще 60 лиц наказание смягчили.

Среди помилованных 19 иностранцев.

Добавим, что День Независимости в Узбекистане отмечается 1 сентября. Как сообщали в Министерстве юстиции республики, узбекистанцы в связи с праздником отдыхают с 31 августа по 3 сентября.