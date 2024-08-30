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Камала Харрис пообещала, что в ее администрации будет республиканец

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Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Камала Харрис дала первое интервью в роли кандидата в президенты. Она рассказала о своей реакции на снятие Байдена с гонки и ответила на ряд вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Вице-президент Камала Харрис и ее напарник губернатор Миннесоты Тим Уолц в четверг ответили на вопросы журналистов издания в эксклюзивном интервью. Харрис рассказала о своем восприятии президентства Байдена и Трампа и о планах в случае своего избрания.

Отвечая на вопрос о планах в случае избрания ее президентом, Харрис сказала, что один из главных ее приоритетов - сделать все возможное для поддержки и укрепления среднего класса.

По ее словам, первый день в Белом доме в случае своего избрания она посвятила бы экономическим вопросам: снижению стоимости повседневных товаров, расширению кредита на ребенка для семей и прочему.

Журналисты поинтересовались, что сказала бы Харрис американцам, которые хотели бы вернуться во времена президентства Трампа, когда продукты были дешевле и жилье было более доступным.

"Начнем с того, что когда Джо Байден и я пришли к власти в разгар пандемии, мы увидели, что более 10 миллионов рабочих мест потеряны. Сотни людей в день умирали из-за COVID. Экономика рухнула.

Во многом все это - из-за неправильного управления Дональдом Трампом этим кризисом", - заявила Харрис в ответ, отметив, что именно действия администрации Байдена помогли Америке восстановиться. По ее словам, действия Трампа разделяли страну.

В то же время она согласилась, что продукты были дешевле во время правления Трампа, и вновь сказала, что намерена заняться решением экономических вопросов.

Харрис подчеркнула, что гордится проделанной за время своего вице-президентства работой, позволившей снизить инфляцию до 3%, привела в пример значительное снижение сумм в квитанциях за коммунальные услуги у пенсионеров и создание 800 000 рабочих мест. Также она сообщила, что осознает проблему с нелегальной иммиграцией.

На вопрос о том, назначила бы она республиканца в свой штат, вице-президент ответила положительно.

"Я думаю, важно, чтобы за столом, когда принимаются некоторые из самых важных решений, были люди, у которых разные взгляды, разный опыт. И я думаю, что американской общественности было бы полезно иметь в своем кабинете республиканца", - заявила Камала Харрис.

Что касается обвинений Дональда Трампа в том, что она "внезапно стала афроамериканкой" якобы в политических целях, Харрис ответила, что это "старый, надоевший сценарий".

По вопросу израильско-палестинского конфликта Харрис обозначила приверженность курсу администрации Байдена, поддержав "сильный Израиль" и его право на оборону от атак террористов. В то же время она назвала "душераздирающей и ужасающей" гуманитарную ситуацию в секторе Газа и указала важность всеми силами искать возможности для заключения сделки о прекращении огня и возвращении израильских заложников.

Отвечая журналистам на вопрос о ее поддержке Байдена Харрис сказала, что гордится своей работой с ним.

"Он так глубоко заботится об американском народе. Он такой умный - и предан американскому народу. (...) У него есть интеллект, преданность делу, суждение и характер, которые, как я думаю, американский народ по праву заслуживает в своем президенте", - заявила она и рассказала, что когда Байден позвонил с сообщением о выходе из предвыборной гонки, Харрис жарила бекон для семейного обеда с племянницами.

И первая мысль, по словам Камалы Харрис, была не о ней самой, а о Байдене. Вице-президент сказала журналистам, что по ее мнению, время покажет, насколько глобально преобразовало Америку правление Байдена, который "был совершенно бескорыстным и ставил интересы американского народа на первое место".

Напомним, в конце августа на съезде Демократической партии в Чикаго произошло формальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты США. Русская служба "Би-би-си" рассмотрела историю выдвижения Харрис, восприятие ее кандидатуры американцами и попытки Трампа представить ее леворадикальным политиком.

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента и выступила с речью - главной за всю ее политическую карьеру.

Харрис призвала американцев использовать предстоящие выборы как "драгоценную возможность преодолеть горечь и наметить путь вперед", независимо от партийных предпочтений, и предупредила об опасных последствиях в случае возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа.

По ее словам, Трамп стремится отбросить страну назад. "Но мы не вернемся в прошлое", - повторила она несколько раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2155383-kamala-harris-poobeshchala-chto-v-ee-administracii-budet-respublikanec/

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