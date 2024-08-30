Путин посетит Монголию – страну, где у него есть риск быть арестованным по ордеру МУС

Владимир Путин перед запланированным визитом в Монголию получил заверения в том, что он не будет арестован по выданному МУС ордеру, передает NUR.KZ.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно сообщению суда, главу Российской Федерации обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Напомним, Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет. В то же время, Монголия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда, и, соответственно, обязана исполнить выданный МУС ордер на арест Владимира Путина "за военные преступления".

Однако Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Кремль получил заверения Монголии: страна не станет выполнять ордер.

Визит 3 сентября станет первым визитом Путина в государство-член МУС с тех пор, как ордер был выдан в марте прошлого года, отмечает издание.

Чиновники в администрации президента Монголии, канцелярии премьер-министра и министерстве иностранных дел не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию, сообщает издание. Министерство иностранных дел в пятницу встретилось с представителями многочисленных иностранных посольств, чтобы объяснить визит Путина, который формально связан с 85-й годовщиной боев 1939 года на Халх-Голе против японских войск.

Издание напоминает, что Россия намерена построить новый газопровод "Сила Сибири 2" через Монголию в Китай. И приводит слова Станислава Белковского, бывшего политического советника Кремля:

"Путин едет в Монголию под гарантии безопасности Китая. Монголия не пойдет против Китая, хотя и не хочет вступать в ссору с США", - заявил экс-советник по ситуации.

В свою очередь "РИА Новости" приводят комментарий пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что все аспекты визита тщательно готовились.

"Нет, нет переживаний (касательно возможного ареста Путина - прим. ред.). У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - цитирует издание слова представителя Кремля.

Отметим, прошлым летом на саммите БРИКС в ЮАР Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Сообщается, что на переговорах между Россией и ЮАР не звучали формулировки о том, что арест президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны.

Добавим, в июле 2023 года МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Владимира Путина. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Томоко Аканэ. Ранее в мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Росарио Сальваторе Айтале. Их тоже объявили в розыск в РФ.

Что такое Римский статут Международного уголовного суда

Как сообщается на сайте ООН, Международный уголовный суд является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Его юрисдикция сформулирована в Римском статуте (статут – устав, регламент).

"Созданные в 1990-х годах в конце "холодной войны" трибуналы, такие как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный трибунал по Руанде, стали результатом консенсуса в понимании, что безнаказанность неприемлема. Однако, с учетом того, что созданы они были только для рассмотрения конкретных преступлений, совершенных в конкретное время и в условиях конкретных конфликтов, сложилось мнение, что нужен независимый и постоянный условный суд", – объяснили представители ООН.

Так, в июле 1998 года в Риме 120 государств-членов ООН приняли Римский статут, ставший юридической основой для учреждения постоянного международного уголовного суда.

Римский статут вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 государств.