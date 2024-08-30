"Главная проблема США и всего мира": Трамп поделился своим мнением с обществом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой как США, так и всего мира, передает NUR.KZ.

Свое мнение Трамп выразил на выступлении в штате Висконсин, которое транслировалось на YouTube-канале политика. По его словам, ядерное оружие - главная проблема не только уровня США, но и всего мира.

"Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", – отметил Трамп.

В своем выступлении он также подчеркнул, что США и в наше время остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.

Оценивая ядерные арсеналы других стран, Трамп предположил, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет также окажется в состоянии "догнать США" по объему вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США - президент Джо Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план. Новый план впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания Китая с целью не допустить расширения ядерного арсенала Пекина.

Отметим, еще в 2021 году высокопоставленный американский военный чиновник, который управляет американским ядерным арсеналом адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют свое ядерное оружие и возможности быстрее, чем США.

Хотя ядерные арсеналы Китая намного меньше, чем ядерные арсеналы Соединенных Штатов и России, они переживают "беспрецедентное расширение", отметил тогда Ричард.

В марте 2022 года на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) представитель от Китая заявил, что страна никогда не применит ядерное оружие первой.

Договор о нераспространении ядерного оружия препятствует расширению списка стран, владеющих ядерным оружием. Договор вступил в силу в марте 1970 года и на момент своего подписания фиксировал, что ядерным оружием обладают лишь пять стран - СССР, США, Британия, Китай и Франция. А остальные участники соглашения - почти все независимые государства, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана - не должны принимать или создавать атомную бомбу.

Также в 2022 году Китай заявил, что США нарушают ДНЯО и передают ядерное оружие другим странам.