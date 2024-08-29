Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Масляные пятна обнаружили в воде у побережья Иссык-Куля

Опубликовано:

Катер частично затонул на Иссык-Куле
Катер частично затонул на Иссык-Куле. Фото: 24.kg

На берегу Иссык-Куля в селе Кара-Ой частично затонул катер. Очевидец сообщает, что топливо вытекло в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Фото с места инцидента изданию прислал читатель.

По его словам, сегодня, 29 августа, примерно в 09:00 он пришел на пляж и увидел полузатонувший катер.

"Это произошло на пляже между пансионатами "Евразия" и "Алтын-Кол". Вокруг стоит невыносимый запах топлива. Солярка из катера вылилась в воду, и к берегу прибивает маслянистые разводы", - цитирует издание комментарий очевидца.

Информацию проверяют в пресс-службе Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

Напомним, в августе пользователь Сети рассказал, что недалеко от Алаколя образовалась стихийная свалка, куда сливаются нечистоты из ассенизаторов. В Минэкологии сообщили о создании комиссии для выезда на побережье озера.

Также ранее в Министерстве транспорта отреагировали на жалобы казахстанцев, которые заявили, что вода в Алаколе загрязняется от гидроциклов и скутеров.

А в марте жители села близ Кольсая в Алматинской области пожаловались на бизнесменов и обвинили их в сливе нечистот из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

Также блогер из Актау записал видео, на котором продемонстрирован, предположительно, слив канализационной воды в Каспий. В департаменте экологии отреагировали на видео. Руководитель областного ведомства коротко отметил: "Без комментариев. Видео старое". Однако отвечать на вопрос, насколько старое видео, чиновник не стал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154885-maslyanye-pyatna-obnaruzhili-v-vode-u-poberezhya-issyk-kulya-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie