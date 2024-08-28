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Новости русской службы Би-би-си

Израиль начал масштабную операцию в четырех городах на Западном берегу Иордана

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Израильские военные
Израильские военные. Фото: SOPA Images/Getty Images

Израильские силы безопасности проводят масштабную операцию на севере оккупированного Западного берега реки Иордан. Сообщается о действиях военных в четырех палестинских городах — Дженин, Тулькарм, Наблус и Тубас.

По данным палестинских властей, в результате операции израильских военных погибли по меньшей мере 11 палестинцев. Пять человек погибли в результате авиаудара в лагере беженцев Аль-Фараа, а еще шесть — при ударе беспилотника и во время вооруженных столкновений в Дженине.

Нынешняя операция — первый случай со времен второй интифады (крупного палестинского восстания 2000–2005 годов), когда под ударом одновременно оказались сразу несколько палестинских городов.

По сообщениям из палестинских источников, основные дороги в Дженин перекрыты. На территории расположенного в городе лагеря беженцев продолжаются вооруженные столкновения.

Сообщается, что на рассвете авиация Израиля нанесла удар по автомобилю в одной из деревень около Дженина.

Израильские войска вошли в больницу в Дженине и заблокировали две больницы в Тулькарме.

Целями рейдов в Наблусе, как сообщается, стали два лагеря беженцев.

В лагере Фар’а под Тубасом, по словам медиков, машины скорой помощи с трудом добираются до раненых после удара израильского беспилотника.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля "с прошлой ночи с полной силой начала действия в лагерях беженцев в Дженине и Тулькарме, чтобы ликвидировать созданную там инфраструктуру иранско-исламистского террора".

Кац обвинил Иран, поддерживающий ХАМАС и "Исламский джихад", в стремлении открыть, как он выразился, новый фронт против Израиля на Западном берегу.

"Мы должны справиться с этой угрозой так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и все необходимые меры", — добавил он.

В заявлении израильской армии немного подробностей, но сообщается, что ЦАХАЛ, служба внутренней безопасности "Шин-Бет" и пограничная полиция Израиля "в настоящее время проводят контртеррористическую операцию по пресечению террора в Дженине и Тулькарме".

Анализ: масштаб происходящего необычен

Люси Уильямсон, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке:

Только одна дорога в Дженин остается открытой, а все остальные, судя по сообщениям, перекрыты военными. На въездах в город появились блок-посты, чтобы никого не впускать и не выпускать.

Израильские войска окружили как местную центральную больницу, так и соседнюю больницу "Ибн Сина". Находящийся на месте событий сотрудник Би-би-си говорит, что люди, желающие покинуть территорию больницы, должны показать израильским военным удостоверение личности и подвергнуться обыску.

По словам нашего сотрудника, обыски также идут в расположенном в Дженине лагере беженцев. В этом месте базируются палестинские вооруженные группировки и ранее там уже происходило множество ожесточенных перестрелок с израильтянами.

За последние 10 месяцев мы неоднократно ездили в Дженин во время израильских военных операций, однако сейчас масштаб происходящего выглядит необычным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154441-izrail-nachal-masshtabnuyu-operaciyu-v-chetyreh-gorodah-na-zapadnom-beregu-iordana/

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