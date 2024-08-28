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Миллиардер на "Драконе" в открытом космосе. Компания Илона Маска SpaceX подняла ставки в космической гонке

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Спутник компании SpaceX
Спутник компании SpaceX. Иллюстративное фото: Tim Peake / ESA/NASA via Getty Images

Лидер частного освоения космоса, американская компания SpaceX Илона Маска подняла ставки в космической гонке. Она отправляет на дальнюю орбиту экипаж во главе с туристом-миллиардером, который вместе с инженером SpaceX планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос.

Миссия Polaris Dawn должна была стартовать на корабле Dragon и ракете Falcon 9 с мыса Канаверал рано утром во вторник, но пуск перенесли из-за утечки гелия. Следующие три окна для старта откроются в среду утром и столько же — утром в четверг.

Корабль Dragon (то есть «дракон») — рабочая лошадка SpaceX. Он положил конец многолетней монополии российских «Союзов» на доставку людей на Международную космическую станцию. На нем был совершен и первый в истории гражданский полет на орбиту в рамках миссии Inspiration4.

Капитаном и спонсором Inspiration4 был миллиардер-авиатор Джаред Айзекман.

По возвращении он загорелся идеей улететь выше и выйти в открытый космос.

Спустя три года 41-летний основатель платежной компании Shift4 Payments с состоянием около 2 млрд долларов приблизился к мечте.

Компанию ему составят ведущие инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон, а также друг Айзекмана, отставной пилот американских ВВС Скотт «Кидд» Потит.

Цель пятидневной миссии — не только вывести Айзекмана и Гиллис в открытый космос, но и подняться на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов. Дальше от Земли улетали только астронавты лунных миссий «Аполлон».

Вот так выглядит визуализация SpaceX:

Выход за пределы корабля считается самой рискованной частью орбитального полета и до сих пор был уделом профессиональных космонавтов, астронавтов и тайконавтов.

Со времени первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в 1965 году все было так, как в песне Дэвида Боуи про майора Тома — «дерзнуть покинуть капсулу» и «парить самым необычным образом» могли только экипажи государственных космических миссий.

Туристы пока смотрят на звезды через толстенные стекла крохотных иллюминаторов.

В случае успеха фирма Илона Маска получит еще один козырь в борьбе со своим единственным крупным конкурентом за контракты американского космического агентства НАСА — компанией Boeing.

Еще в 2014 году НАСА выдало многомиллиардные заказы SpaceX и Boeing, чтобы те построили космические корабли на замену российским «Союзам» для доставки астронавтов на орбитальную станцию.

SpaceX отправила на МКС уже девять экспедиций, а вот «Старлайнер» от Boeing первый раз стартовал с экипажем только в июне — и не совсем удачно.

Туда долетели, но с неполадками, и в итоге НАСА решило вернуть пару астронавтов-ветеранов на конкурирующем корабле SpaceX, а «Старлайнер» отправить порожняком. Суни Уильямс и Бутч Уилмор из-за этого останутся в подвешенном состоянии на МКС 8 месяцев вместо изначально запланированных 8 дней.

Пока же ракеты Маска заняты другим. После старта миссии Polaris Dawn первая ступень Falcon 9 должна вернуться на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Для нее это будет уже четвертый старт — ранее ракета-носитель вывела на орбиту экипаж Crew-8 и две миссии Starlink.

Спутниковой связью Starlink на Земле активно пользуется, например, украинская армия для отражения российской агрессии.

А Polaris Dawn впервые испытает лазерную связь Starlink в космосе. Маск надеется, что она будет востребована для будущих полетов на Луну, Марс и другие планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154153-milliarder-na-drakone-v-otkrytom-kosmose-kompaniya-ilona-maska-spacex-podnyala-stavki-v-kosmicheskoy-gonke/

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