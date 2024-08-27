Израиль заявил об освобождении еще одного заложника ХАМАС. Это бедуин Фархан аль-Кади

Командование израильских вооруженных сил сообщило об освобождении еще одного заложника, захваченного боевиками ХАМАС в ходе масштабного нападения на еврейское государство 7 октября прошлого года.

С тех пор 52-летний израильский бедуин Каид Фархан аль-Кади находился в плену и, как уточнили в военном ведомстве, освободить его удалось лишь "в ходе сложной операции на юге сектора Газа".

Более подробную информацию военные сообщать отказалась, сославшись на секретность в связи с возможным риском для жизни и безопасности других заложников и военных, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Освобожденный мужчина, по словам врачей, находится в стабильном состоянии и пройдет медицинское обследование.

Он стал всего восьмым по счету заложником, которого израильским войсками удалось вернуть их плена живым за почти 11 месяцев с момента нападения на Израиль и начала войны в Газе.

Аль-Кади жил в бедуинском поселении в районе города Рахат в пустыне Негев.

Он много лет работал охранником в кибуце Маген, который расположен недалеко от границы Израиля с сектором Газа. Аль-Кади был похищен во время нападения ХАМАС на этот кибуц.

У аль-Кади 11 детей, а во время пребывания в плену у него родился внук.

Неделю назад, 20 августа, агентство AFP сообщало, что боевики ХАМАС все еще удерживает в Газе 71 заложника. Среди них 64 — граждане Израиля (некоторые имеют более одного гражданства), шестеро — граждане Таиланда и один гражданин Непала. Еще 34 человека, которые, по мнению израильских военных, погибли, также остаются на палестинской территории.

Гарантий того, что другие пленники живы, также нет.

До заявления ЦАХАЛ о Фархане аль-Кади было известно, что из числа израильских заложников, захваченных 7 октября (251), освобождены 116 — в основном это женщины и дети.

Большинство из них вернулись в Израиль в рамках перемирия в ноябре прошлого года.