Европа отвыкла от российского газа. Второй год подряд ЕС подготовился к зиме раньше срока

Европейский союз на два с половиной месяца раньше срока выполнил задачу накопить достаточно газа к отопительному сезону. Запасы помогут ЕС пережить вот уже четвертую зиму после развязанной Кремлем газовой войны, а в перспективе и вовсе отказаться от российского сырья.

Закачанный под землю газ снижает риски энергетического кризиса в Европе, несмотря на угрозу прекращения транзита через Украину, на который приходится почти половина российского газового экспорта в ЕС. Газопровод проходит через станцию в российской Курской области, недавно завоеванную украинскими войсками. К тому же, в конце года истекает контракт на транзит, и Украина не собирается его продлевать.

Подотчетный президенту Владимиру Путину "Газпром" начал сокращать поставки газа в Европу еще до нападения России на Украину, а после вторжения и вовсе посадил ЕС на голодный паек. В ответ Еврокомиссия утвердила экстренный план экономии газа под названием REPowerEU и установила цель заполнить подземные газовые хранилища к 1 ноября сначала на 80%, а после того как "Газпром" отключил "Северный поток" в августе 2022 года, — на 90%.

В прошлом году цель была достигнута к середине августа, а в начале ноября хранилища уже были под завязку.

В этом году объемы закачки уступают прошлогодним, поскольку трубопроводные поставки из России остались примерно на прежнем уровне, а импорт сжиженного газа упал вслед за ценами в Европе ввиду восстановления спроса со стороны конкурентов в Азии и сокращения предложения из-за перебоев с поставками из США.

Однако цель в 90% была все же достигнута на прошлой неделе. Как ЕС это удалось?

Во-первых, Европа продолжила сокращать потребление, несмотря на восстановление спроса со стороны промышленности, подавленного высокими ценами на газ в последние два года. Главную роль в экономии сыграл бурный рост зеленой энергетики — ветряной и солнечной, а также скачок производства электроэнергии на французских ядерных станциях по завершении масштабных ремонтов.

Во-вторых, помогла погода.

Из трех зим российской газовой войны против Европы две последние выдались рекордно теплыми, а прошедшая — еще и ветреной. В итоге под занавес прошлого отопительного сезона заполненность подземных хранилищ оказалась рекордной за всю их историю — почти 60%. Это в полтора раза больше, чем в среднем за последние пять лет.

"Рекордный остаток газа в хранилищах — результат успешной диверсификации поставок энергоносителей, усилий граждан и предприятий по сокращению спроса на газ и инвестиций в возобновляемые источники энергии — трех основных составляющих нашего плана REPowerEU", — говорила весной Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике в прежней Еврокомиссии.

Газ — сезонный товар, поскольку в холодную погоду Европа активно топит газом. Цены традиционно взлетают осенью-зимой и падают весной-летом, поэтому по окончании отопительного сезона ЕС закачивает дешевый газ в подземные хранилища к следующей зиме.

К прошлому отопительному сезону Евросоюз накопил более 100 млрд кубометров газа, что покрывает около одной трети зимнего спроса. В этом году должно быть примерно столько же. А спрос определят холода.

Украинский эксперимент не удался

Заполнив европейские хранилища под завязку, европейские трейдеры в прошлом году стали искать, где бы еще запасти газ к зиме. И обратились к Украине, где пустуют значительные объемы подземных резервуаров.

Потенциально Украина может хранить для европейских компаний около 10 млрд кубометров газа, согласно данным Международного энергетического агентства (IEA). То есть добавить примерно 10% к европейским запасам.

В прошлом году был пущен пробный шар — к зиме европейцы закачали около 2,5 млрд кубометров, и на конец отопительного сезона, по оценкам ЕС, в украинских хранилищах оставалось около 2 млрд кубометров.

Однако в апреле-мае газовая инфраструктура Украины подверглась российским ударам, и аппетит к риску у европейцев поубавился. А в августе сначала украинская армия пришла с боями в Суджу, через которую проходит транзитный газопровод, а потом Россия нанесла массированный удар по объектам украинской энергетики, включая газокомпрессорные станции.

Речи о том, чтобы увеличить использование украинских хранилищ, в этом году уже не идет — по данным IEA, к июлю темпы закачки отставали от прошлогодних на 1 млрд кубометров.

Как Европа избавилась от российской зависимости

Пережить дальнейшую потерю российского газа Европе будет проще, чем шок отключений после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Доля российского газа в европейском импорте в 2021 году составляла 45%. В 2022 году она сократилась до 24%, а в прошлом году — до 15%, свидетельствуют данные Евросоюза.

Лишь часть сокращения этих поставок ЕС компенсировал увеличением покупок сжиженного газа в США и трубопроводного — в Норвегии, заменившей Россию в качестве основного источника газа для Европы.

Европа в целом сокращает закупки ископаемого топлива, не только в России.

В прошлом году импорт природного газа в ЕС уменьшился на 16% в кубометрах, а в деньгах из-за снижения цен — и вовсе вдвое, согласно данным Евростата. Нефти и нефтепродуктов при этом тоже купили меньше — на 3% по объему и 17% по стоимости.

Возобновляемые источники и ядерная энергетика сыграли свою роль. Но главное — ЕС научился экономить свет, газ и горячую воду.

В 2022 году спрос на газ сократился на 13,3%, а в прошлом году не восстановился, а уменьшился еще на 7,4%, сообщил Евростат. Причем все три составляющие этого спроса показали спад: меньше газа жгли и население, и промышленность, и энергетика.

"Перманентная деиндустриализация ЕС"

Европа выигрывает газовую войну у России, но не без потерь. Главный ущерб пришелся на европейскую промышленность.

Населению, бизнесу и энергетикам легче экономить газ. Они пожинают плоды зеленой революции — все более доступная энергия из возобновляемых источников заменяет ископаемые. Людям помогают экономить на отоплении еще и мягкие зимы.

А вот промышленность не всегда может заменить газ электричеством. Высокие цены на сырье постепенно разоряют заводы, которые год-два еще могли продержаться на запасах и субсидиях, но дольше жить в условиях высоких (по сравнению с довоенными) цен им затруднительно.

В итоге Европа теряет промышленную базу и еще больше уступает в конкуренции Китаю и США, где газ дешевый. Прежде всего страдает Германия — промышленный мотор Евросоюза.

Лишь в этом году забрезжил свет в конце туннеля. По данным IEA, в первом полугодии в Европе спрос на газ со стороны населения и энергетики продолжил снижаться, а со стороны промышленности — начал наконец восстанавливаться.

Он вырос примерно на 10%, или на 8 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по-прежнему на 10% ниже уровня довоенного 2021 года.

По мнению экспертов Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, лишь после 2025 года цены вернутся на уровень, способствующий оживлению спроса со стороны европейской промышленности.

Однако этого будет недостаточно. Потому что в других регионах цены на газ будут все равно ниже. Не все предприятия переживут кризис, некоторые не дождутся снижения цен. И потому что ЕС в целом поставил цель отказаться от ископаемого топлива.

"Перманентная деиндустриализация лишит ЕС миллионов рабочих мест и триллионов евро инвестиций", — пишут они.

"Кризис нанес значительный и долговременный ущерб. Восстановление производства, скорее всего, будет более постепенным, чем снижение цен. Наш анализ показывает, что в лучшем случае это восстановление будет частичным".