SpaceX отложила на день первый в истории коммерческий полет в космос

Космическая компания Илона Маска SpaceX отложила запуск частной миссии по выходу в открытый космос, которая должна была стать первой в своем роде, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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SpaceX отложила запуск ракеты с четырьмя астронавтами на борту, который должен был стать первым в мире коммерческим выходом в открытый космос.

Запуск, изначально запланированный на 27 августа, был отложен для проверки утечки гелия. Об этом сообщила ведущий инженер SpaceX Сара Джиллис. Она также отметила, что запуск состоится не раньше 28 августа.

В миссии Polaris Dawn будет принимать участие миллиардер Джаред Айзекман, который летал на орбиту вместе со SpaceX в 2021 году и обеспечил финансирование полета и его разработки. Вместе с ним летят два ведущих инженера SpaceX — Сара Джиллис и Анна Менон, а также друг Айзекмана и бывший пилот ВВС Скотт Потит.

Ключевым моментом миссии станет план Айзекмана и Джиллис выйти через открытый люк космического корабля Crew Dragon в открытый космос. Данное событие должно состояться на третий день полета. Члены экипажа будут выходить по одному на 15-20 минут каждый, будучи привязанными к транспортному средству.

Пока неясно, планирует ли SpaceX включить выход в открытый космос в будущие миссии, но компания стремится протестировать новую возможность.