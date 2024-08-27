Спутницу и телохранителя Дурова отпустили после допроса, сообщили СМИ

Французские СМИ пишут, что телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса – они сопровождали бизнесмена в поездке, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сразу несколько французских изданий, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что телохранитель и ассистентка Дурова, которые были с ним рядом в момент задержания, уже отпущены.

По некоторым данным, сопровождавшей бизнесмена девушкой может быть криптокоуч Юлия Вавилова, говорится в материале. Ее родственники ранее сообщали, что девушка не выходила на связь после задержания Дурова.

Отмечается, что Вавилова и основатель Telegram не афишировали отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram, этим летом она посещала одни и те же страны в то же время, когда там был Дуров.

Между тем, как стало известно накануне, срок задержания самого Дурова продлили до 28 августа. Вчера прокуратуре рассказали подробности дела. По данным надзорного органа, Дурову предъявлены обвинения в 12 преступлениях.

Арест Павла Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание бизнесмена Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Вчера впервые о задержании Дурова высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram не является политическим.

Между тем Русская служба BBC поговорила с экспертами и выяснила, может ли Telegram перестать работать из-за ареста Дурова и угрожает ли сейчас что-то безопасности данных пользователей мессенджера.