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Мужчин в Узбекистане штрафуют за "неправильное" ношение бороды

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Мужчина с бородой
Мужчина с бородой. Иллюстративное фото: pixabay.com

В некоторых регионах Узбекистана суды штрафовали мужчин за бороды, "не позволяющие идентифицировать личность", сообщает gazeta.uz.

Несколько мужчин в Узбекистане были оштрафованы за ношение бороды, которая "не позволяет идентифицировать личность", пишет издание после изучения решений на сайте Верховного суда. По этой статье к ответственности в основном привлекают женщин в одежде, полностью закрывающей лицо.

Сообщается, что 31 октября прошлого года был принят закон о поправках в Кодекс об административной ответственности (КоАО), согласно которому нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа.

"Всего в базе судебных решений имеется 789 дел с упоминанием статьи. В большинстве случаев она применялась в отношении женщин (в редких случаях - мужчин)", - пишет издание.

В 40 случаях суды дела прекратили, в 35 - отклонили. В некоторых эпизодах суды шли навстречу и ограничивались предупреждением. В других случаях ответчики подавали апелляционные и кассационные жалобы, указывая, что закрывали лицо из-за болезни или недомогания, после чего суды отменяли предыдущие решения.

Некоторые решения с одним ответчиков были загружены в базу повторно, из-за чего количество рассмотренных дел может быть немного меньше.

В конце прошлого года мы писали, что в Узбекистане внесли поправки в законодательство, согласно которым за ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, будут штрафовать.

"Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 до 810 долларов)", - говорилось тогда. То есть, сумма штрафа составляет от 189 тыс. до 378 тыс. тенге.

Отметим, что в 2017 году в Казахстане тоже планировали ввести запрет на ношение закрывающей лицо одежды. Тогда рассматривался запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям.

Предполагалось, что нарушение запрета повлечет штраф до 100 МРП (тогда это было 230 тыс. тенге). Однако в итоге закон так и не был принят.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153460-muzhchin-v-uzbekistane-shtrafuyut-za-nepravilnoe-noshenie-borody/

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