Была ли встреча Путина с Дуровым в Баку, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что во время своего визита в Баку Путин не встречался с Дуровым, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию, что российский президент во время своего визита в Азербайджан 18 августа встречался с Павлом Дуровым.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Между тем в прокуратуре Парижа обещали сегодня выступить с официальным заявлением по делу Дурова.

Позже стало известно, что, по данным французских СМИ, основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.