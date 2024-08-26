Журналисты: Задержание Дурова может повлиять на политическую ситуацию в ЕС

Журналисты заявили, что задержание основателя Telegram Павла Дурова грозит обострением политической напряженности в Европе, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Журналисты The New York Times отмечают, что задержание Павла Дурова — это первый в мире случай, когда основателя цифровой платформы пытаются привлечь к ответственности. Ранее власти ЕС и США вызывали и допрашивали руководителей других социальных сетей, но ни один руководитель компании не был арестован за контент, который публикуют пользователи платформы.

Похожий случай имел место в 2016 году, когда бразильские власти арестовали одного из топ-менеджеров Facebook после того, как компания не передала информацию из WhatsApp в рамках расследования незаконного оборота наркотиков, однако речь не шла об основателе компании, известном на весь мир.

Аналитики предполагают, что французские власти попытаются заставить Telegram предоставить им информацию о каналах, которые используются для продажи огнестрельного оружия или координации террористических атак.

Также они отмечают, что арест Дурова грозит обострением политической напряженности между ЕС и Россией. Посольство России во Франции уже заявило, что обратилось к французским властям за разъяснениями относительно ареста предпринимателя.

Напомним, Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Между тем в прокуратуре Парижа обещали сегодня выступить с официальным заявлением по делу Дурова.

Сегодня появилось сообщение, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.