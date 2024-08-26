NASA рассказала, когда застрявшие на МКС астронавты вернутся на Землю

Руководство NASA заявило, что застрявшие на МКС астронавты будут доставлены на Землю на корабле SpaceX вместо корабля Boeing, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые должны были вернуться на Землю два месяца назад, сделают это в феврале 2025 года на борту корабля SpaceX Crew Dragon вместо Boeing CST-100 Starliner. На космическую станцию астронавты попали благодаря Starliner, в котором позже были обнаружены технические неполадки.

"Космический полет — это риск. Поэтому из соображений безопасности было принято решение оставить Барри и Суни на Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Инженеры NASA и Boeing сейчас перенастраивают Starliner, чтобы он мог вернуться на Землю в сентябре без экипажа.

Хотя представители NASA заявили, что они по-прежнему рассчитывают использовать космический корабль Boeing в пилотируемых миссиях, это еще один удар по репутации компании, которая в последние годы подвергалась тщательной проверке на предмет инженерных и производственных ошибок.

Астронавты Уильямс и Уилмор отправились на МКС в июне, чтобы провести недельную испытательную миссию на корабле Starliner, однако до сих пор не могут вернуться с орбиты из-за проблем с утечкой гелия.