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NASA рассказала, когда застрявшие на МКС астронавты вернутся на Землю

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Офис NASA
Офис NASA. Иллюстративное фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Руководство NASA заявило, что застрявшие на МКС астронавты будут доставлены на Землю на корабле SpaceX вместо корабля Boeing, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые должны были вернуться на Землю два месяца назад, сделают это в феврале 2025 года на борту корабля SpaceX Crew Dragon вместо Boeing CST-100 Starliner. На космическую станцию астронавты попали благодаря Starliner, в котором позже были обнаружены технические неполадки.

"Космический полет — это риск. Поэтому из соображений безопасности было принято решение оставить Барри и Суни на Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Инженеры NASA и Boeing сейчас перенастраивают Starliner, чтобы он мог вернуться на Землю в сентябре без экипажа.

Хотя представители NASA заявили, что они по-прежнему рассчитывают использовать космический корабль Boeing в пилотируемых миссиях, это еще один удар по репутации компании, которая в последние годы подвергалась тщательной проверке на предмет инженерных и производственных ошибок.

Астронавты Уильямс и Уилмор отправились на МКС в июне, чтобы провести недельную испытательную миссию на корабле Starliner, однако до сих пор не могут вернуться с орбиты из-за проблем с утечкой гелия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153275-nasa-rasskazala-kogda-zastryavshie-na-mks-astronavty-vernutsya-na-zemlyu/

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