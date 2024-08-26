Сильные дожди вызвали потоп в столице Турции (фото, видео)

Непогода разбушевалась накануне в Анкаре - в турецкой столице прошел сильный дождь, который вызвал потоп и парализовал город. В Сети публикуют кадры с места событий.

Из-за ливней, прошедших по всему городу, многие подземные переходы, улицы и проспекты оказались затоплены водой, пишет TRT Haber. Были также затоплены первые и цокольные этажи некоторых домов и рабочих помещений.

Водители с трудом передвигались по улицам, а некоторые машины так и остались в лужах.

Потоп в Анкаре. Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Из-за непогоды жизнь буквально остановилась в ряде столичных районов.

Власти города предупредили столичных жителей о подтоплениях, а также грозе, сильном ветре и возможном выпадении града.

Также жителям Анкары сообщили о возможных проблемах с общественным транспортом из-за непогоды.

Потоп в Анкаре. Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Отметим, что в июне на Турцию обрушились лесные пожары: по меньшей мере в трех провинциях были зафиксированы возгорания. Помощь пожарным оказывали военные - Минобороны страны направило в районы, которые охватили пожары, технику. В ряде районов провели эвакуацию, также перекрывали трассы.

А в июле жители Турции сняли на видео падение метеорита. Явление подтвердили в Космическом агентстве Турции. Очевидцы выложили кадры в Сеть.