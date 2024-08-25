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Новости русской службы Би-би-си

Застрявшие на орбите. НАСА объявило, когда и как астронавты "Старлайнера" вернутся на Землю

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Суни Уильямс и Бутч Уилмор
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Фото: nasa.gov

Застрявшие на околоземной орбите американские астронавты-ветераны Суни Уильямс и Бутч Уилмор вернутся на Землю только в следующем году, объявило НАСА.

Таким образом дебютный полет корабля "Старлайнер" производства компании Boeing на Международную космическую станцию фактически признан неудачным. Домой Уильямс и Уилмор полетят не через неделю, как планировалось, а через 8 месяцев, и не на "Старлайнере", а на корабле главного конкурента Boeing в космосе — американской компании SpaceX Илона Маска.

"Они продолжат работу в составе экипажа экспедиций МКС-71 и МКС-72 до февраля 2025 года. Они отправятся домой на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа МКС из миссии SpaceX Crew-9", сообщило американское космическое агентство.

Тем временем "Старлайнер" вернется на Землю пустым.

"Отстыковка от космической станции ожидается в начале сентября. "Старлайнер" совершит безопасный, контролируемый автономный вход в атмосферу и посадку", — сообщило НАСА.

Boeing и SpaceX соревнуются за право строить космические корабли, призванные заменить российские "Союзы", и еще в 2014 году получили многомиллиардные контракты НАСА. SpaceX отправила на МКС уже девять экспедиций, а для "Старлайнера" от Boeing июньский старт был первым.

Миссия с самого начала столкнулась с техническими сложностями: пять утечек гелия из топливной системы, отказ пяти из 28 маневровых двигателей при стыковке с МКС.

С июня инженеры НАСА и Boeing пытались анализировать собранные данные, проводили летные и наземные испытания, заказывали независимые экспертизы. Убедиться в безопасности возвращения экипажа на "Старлайнере" не удалось.

"Отсутствие единодушного мнения экспертов и неопределенность идут вразрез с требованиями агентства к безопасности и эффективности пилотируемых космических полетов. В результате руководство НАСА приняло решение перевести астронавтов в миссию Crew-9", — сообщило американское космическое агентство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153076-zastryavshie-na-orbite-nasa-obyavilo-kogda-i-kak-astronavty-starlaynera-vernutsya-na-zemlyu/

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