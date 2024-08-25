От взрыва у синагоги на юге Франции пострадал полицейский; Макрон назвал это терактом

Неизвестный мужчина поджег две машины, припаркованные у здания синагоги в курортном городе Ла Гранд-Мотт недалеко от Монпелье на юге Франции. В одной из них был спрятан газовый баллон, который взорвался, сообщили в полиции. От взрыва пострадал полицейский.

Источники в полиции рассказали французским СМИ, что на камеры наблюдения попал мужчина с палестинским флагом и чем-то похожим на пистолет.

В ночь на воскресенье французская полиция сообщила о задержании подозреваемого в поджоге. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что предполагаемого поджигателя поймали в субботу, и полиция проявила "отличный профессионализм". Французские СМИ пишут, что подозреваемый вступил с полицейскими в перестрелку и был ранен.

Сам инцидент произошел между 08:00 и 08:30 по местному времени, когда в синагоге находились пять человек, в том числе раввин. Лидер еврейской общины Ла Гранд-Мотт Йонатан Арфи назвал произошедшее "покушением на евреев" и добавил, что судя по времени, злоумышленник мог стремиться напасть на прихожан перед субботней утренней молитвой.

Ранения, полученные полицейским, по сообщениям, не угрожают его жизни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся террористическим актом, а уходящий премьер Габриэль Атталь — актом антисемитизма.

Многие еврейские учреждения во Франции, такие как школы и синагоги, функционируют под усиленной охраной полиции. Нападения на них происходили в недавнем прошлом, так, в мае этого года полицейские застрелили поджигателя синагоги в Руане.

В 2015 году одной из мишеней серии кровавых нападений в Париже, помимо редакции журнала Charlie Hebdo, был кошерный супермаркет.