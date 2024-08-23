Суд Австралии вынес знаковое решение по делу трансгендерной женщины, которой женское приложение отказало в регистрации

В Австралии трансгендерная женщина выиграла в суде дело о дискриминации, после того как в приложении для социальных сетей, предназначенном только для женщин, ей было отказано в доступе на основании того, что она мужчина.

Федеральный суд установил, что, хотя Роксана Тикл не подвергалась прямой дискриминации, она стала жертвой косвенной дискриминации (то есть когда решение ставит в неравные условия человека с определенной характеристикой), и обязал приложение выплатить ей 10 тыс. австралийских долларов (6700 долларов США) плюс судебные расходы.

Решение австралийского суда может стать прецедентным в последующих тяжбах по вопросам гендерной идентичности, так как в основе слушаний лежал вопрос, получающий в последнее время неоднозначные ответы: что такое женщина?

В 2021 году Роксана Тикл загрузила приложение Giggle for Girls, которое преподносилось разработчиками как онлайн-убежище для женщин, где они могут в безопасности делиться своим опытом по любым вопросам и куда мужчинам вход запрещен.

При регистрации и получении доступа в приложение она должна была загрузить селфи как доказательство своего пола. Фотографии участниц проверяются специальной программой, отсеивающей мужские заявки.

Тикл получила доступ, но через семь месяцев пребывания на платформе ее членство было отозвано.

Как человек, идентифицирующий себя в качестве женщины, Тикл утверждала, что она имела законное право пользоваться услугами, предназначенными для женщин, и подверглась дискриминации по признаку гендерной идентичности, когда ей было в этом отказано.

Она подала в суд на приложение Giggle for Girls, а также на его генерального директора Сал Гровер, и потребовала возмещения ущерба на сумму 200 тыс. австралийских долларов.

Она утверждала, что «постоянное искажение ее гендерной принадлежности» со стороны Гровер вызывало «состояние тревожности и периодические мысли о самоубийстве».

«Публичные заявления Гровер обо мне и этом деле были удручающими, деморализующими, смущающими, истощающими и обидными. Это привело к тому, что люди стали публиковать в интернете комментарии, содержащие ненависть ко мне и призывы к другим пользователям делать то же самое», — заявила Тикл в письменных показаниях.

На всем протяжении разбирательств команда юристов Giggle for Girls утверждала, что пол — это биологическая концепция.

Они открыто признают, что Тикл подверглась дискриминации, но по признаку пола, а не гендерной идентичности, а это не противоречит закону. Они объясняют, что приложение предназначено для создания среды, свободной от мужчин, и поскольку его основательница считает Роксану Тикл мужчиной, то отказ в доступе к приложению был законным.

Однако судья Роберт Бромвич, обосновывая свое решение в пятницу, отверг аргументы ответчика и заявил, что прецедентное право постоянно приходит к выводу, что пол «изменчив и не обязательно бинарен».

Роксана Тикл сказала, что решение в ее пользу «показывает, что все женщины защищены от дискриминации». Она выразила надежду, что ее дело поможет исцелить травмы трансгендерных и гендерно разнообразных людей.

«К сожалению, мы получили ожидаемое решение. Борьба за права женщин продолжается», — написала Гровер в X (бывший твиттер) после завершения слушаний.

Это первое дело о дискриминации по гендерной идентичности, которое рассматривалось федеральным судом Австралии.

«Все относились ко мне как к женщине»

Роксана Тикл родилась мужчиной, но сменила пол и с 2017 года живет как женщина. Давая показания в суде, она сказала, что до ситуации с Giggle for Girls окружающие относились к ней как к женщине.

«Время от времени я ловлю на себе хмурые взгляды, на меня пристально и вопросительно смотрят, и это крайне некомфортно, но в целом я могу быть сама собой», — рассказала Тикл.

Однако ответчица Гровер считает, что ни один человек не может изменить свою половую сущность, и это главный аргумент скептиков, не поддерживающих теорию о том, что человек может выбирать, кем быть.

В ходе перекрестного допроса адвокат Тикл Джорджина Костелло задала Сал Гровер вопрос:

«Даже когда человек, который при рождении был мужчиной, превращается в женщину в результате операции, гормонов, избавляется от волос на лице, подвергается реконструкции лица, отращивает длинные волосы, красится, носит женскую одежду, называет себя женщиной, представляется женщиной, пользуется женскими раздевалками, меняет свидетельство о рождении — вы и тогда не согласны, что это женщина?».

«Не согласна», — ответила Гровер.

Позиция авторов приложения

Сал Гровер причисляет себя к движению TERF (аббревиатура означает «отвергающая транс-повестку радикальная феминистка»). Противники TERF считают, что участники движения пропагандируют враждебность по отношению к трансгендерам.

«Меня приглашает в федеральный суд мужчина, который утверждает, что является женщиной, потому что хочет использовать созданное мной пространство, предназначенное только для женщин», — написала Гровер на платформе X.

«Нет женщины в мире, которой пришлось бы через суд добиваться права использовать женское приложение. Чтобы такое дело в принципе возникло, нужен мужчина», — говорит ответчица.

По ее словам, она создала свое приложение Giggle for Girls в 2020 году после того, как вытерпела множество оскорблений со стороны мужчин в социальных сетях, когда работала сценаристом в Голливуде.

«Я хотела создать доступное, безопасное пространство, предназначенное только для женщин, — сказала она. — То, что Тикл — женщина, является юридической фикцией. Его свидетельство о рождении было изменено с мужского на женское, но он биологический мужчина и всегда им будет».

Ранее Гровер заявляла, что подаст апелляцию на решение суда и будет бороться вплоть до Высокого суда Австралии.

Юридический прецедент

Исход этого дела может создать юридический прецедент и для других стран при разрешении конфликтов, в которых сталкиваются два аргумента — право на гендерную идентичность и право по признаку пола.

Решающее значение в подобных случаях имеет Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Это международный договор, принятый ООН в 1979 году, по сути — международный билль о правах женщин.

Защита Giggle for Girls утверждала, что ратификация Австралией CEDAW обязывает государство защищать права женщин, в том числе любые пространства, предназначенные исключительно для женщин.

Когда дело доходит до толкования международных договоров, национальные суды часто обращают внимание на то, как это сделали другие страны.

Толкование закона Австралией по делу, привлекшему такое внимание средств массовой информации, вероятно, будет иметь глобальные последствия.

Таким образом, решение австралийского суда в пользу Роксаны Тикл будет иметь важное значение для всех 189 стран, где ратифицирована CEDAW — от Бразилии до Индии и Южной Африки.