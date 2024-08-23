Заключенные захватили заложников в Волгоградской области России: есть погибший

В Волгоградской области России заключенные колонии №19 захватили в заложники сотрудников учреждения. Бунт произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщается о жертве и пострадавших.

Как сообщает РИА Новости, в Волгоградской области заключенные колонии №19 захватили заложников, есть пострадавшие. Информацию изданию подтвердили в ФСИН. Захват заложников, как утверждает издание, произошел во время заседания дисциплинарной комиссии

По данным источника Telegram-канала Shot, на место сразу приехал спецназ. Всего в колонии, как утверждает источник канала, находятся 1230 заключенных, а напавшие называют себя членами террористического и запрещенного "ИГ". Предположительно 1 сотрудник ФСИН убит.

Факт захвата заложников подтвердили в ФСИН России (Федеральная служба исполнения наказаний).

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, стали известны личности пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области:

1) Андрей Девятов - начальник колонии

2) Роман Пономарев - сотрудник колонии

3) Юрий Маврин - сотрудник колонии

4) Алексей Лыгин - сотрудник колонии

5) Александр Бойко - заключенный

Напомним, в июне в Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Сообщалось, что в заложниках были надзиратель и оперативный сотрудник ФСИН.

Тогда же сообщалось, что заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. Заключенные тогда требовали предоставить машину, оружие и возможность беспрепятственно уехать за границу.

Также в июне прошлого года в Сети появилась информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы. Однако представители городского управления ФСИН заявили, что в учреждениях все спокойно.

По данным с сайта Sizo.ru, исправительная колония №19 находится в Волгоградской области, в городе Суровикино. Лимит наполнения учреждения - 1241 человек.