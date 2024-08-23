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Мадуро опубликовал мультик с собой в образе супергероя и Маском в образе Сатаны (видео)

Опубликовано:

Маск и Мадуро в эпизоде "Super Bigote"
Маск и Мадуро в эпизоде "Super Bigote". Кадр из видео: t.me/NicolasMaduroMoros

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в соцсети мультик, где он представлен в образе супергероя, а бизнесмен Илон Маск - в образе Сатаны.

Ролик появился в Telegram-канале Мадуро.

Как поясняет РБК, видео является эпизодом сериала Super Bigote, его транслируют с 2021 года на венесуэльском ТВ, уточняет издание. Мадуро в мультфильме нарисован в образе супергероя, напоминающего Супермена.

Вместе с тем, бизнесмен Илон Маск представлен демоном, который заявляет об изменении образа мышления венесуэльцев благодаря своей технологической мощи и контролю над социальными сетями. Цель Маска в мультсериале — захватить власть и природные богатства страны.

Супергерой Мадуро противостоит злодею и отправляет его на Марс.

"Фашизм не войдет в Венесуэлу, потому что есть кому ее защитить, и я — ее верный защитник", — говорит главный герой.

"Они ошибочно нас недооценили, они считали, что могут навязать ненависть и манипулировать", - написал под опубликованным видео президент Венесуэлы.

Напомним, ранее мы писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал на бой американского миллиардера Илона Маска. Бизнесмен принял вызов, но выдвинул условие: если он победит, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс.

Мадуро отреагировал на выдвинутые Маском условия.

"Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу как в боксе - прим. ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам.

Позже Илон Маск опубликовал новый провокационный пост в рамках своего публичного диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Кто-нибудь, скажите Мадуро, я буду биться с ним когда угодно и где угодно. И скажите ему взять с собой его любимого осла", - написал бизнесмен.

В другом посте Илон Маск решил также обратиться к президенту Венесуэлы напрямую.

"Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал бизнесмен в своем аккаунте соцсети Х.

Ответом Мадуро стала приостановка работы соцсети X в Венесуэле на 10 дней. Глава Венесуэлы заявил, что соцсеть X нарушила все свои нормы, разжигая ненависть, гражданскую войну в стране, а также нарушила законы Венесуэлы.

Илон Маск отреагировал и на это высказывание Мадуро. Однако не под постом президента Венесуэлы, а под постом новостного телеканала касательно блокировки X на 10 дней. "Мы подпалим ему усы из космоса", - написал Маск под постом.

Напомним, 29 июля победителем на президентских выборах в Венесуэле был объявлен Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Добавим, за время президентства Мадуро страна пережила существенные изменения, глубоко трансформировавшие венесуэльское общество. В их числе - массовая эмиграция, гиперинфляция и резкое падение добычи нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152380-maduro-opublikoval-multik-s-ilonom-maskom-v-obraze-satany/

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