Извержение вулкана началось в Исландии: объявлен режим ЧС (видео)

На полуострове в Исландии началось извержение вулкана. В связи с природным явлением в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

На полуострове Рейкьянес, расположенном на юго-западе Исландии, началось извержение вулкана. За несколько дней до этого метеорологи зафиксировали повышенную сейсмическую активность и землетрясения на вулканическом холме Сунднукар. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация.

К слову, извержения вулкана происходят там с декабря прошлого года. Около 4000 жителей близлежащего города Гриндавика с того времени эвакуировались.

К северу от этого города появилась трещина, по которой лава течет на восток и запад. Отмечалось, что за 10 минут поток лавы преодолел около 1 км. При этом общая длина расщелины достигла около 3,9 км.

Видео извержения опубликовали в RUV English в соцсети X.

На сайте Visit Iceland говорится, что извержения вулканов в Исландии - обычное дело, так как страна расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта - трещины в океанском дне длиной 40 000 км, образовавшейся в результате разделения Североамериканской и Евразийской тектонических плит.

На сегодня трещина увеличивается примерно на 2 см в год, образовавшиеся бреши заполняет магма. В среднем вулканические извержения происходят в Исландии каждые четыре года.

При этом безопасность граждан - на первом месте, серьезные происшествия случаются там крайне редко. Так, сейсмическая активность и движения земной коры тщательно отслеживаются. Инфраструктура также рассчитана на случаи ЧС.