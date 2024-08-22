Крушение яхты у берегов Сицилии: тела пятерых из шести пропавших без вести найдены и, как сообщают, опознаны

В среду итальянские водолазы нашли и доставили на берег тела пяти пассажиров роскошной яхты Bayesian, принадлежавшей британскому бизнесмену Майку Линчу. Всего пропавшими без вести числились шесть человек, поиски последнего тела продолжаются.

Яхта затонула на рассвете понедельника у берегов Сицилии. В ходе поисково-спасательной операции в первые часы после крушения удалось спасти 15 человека, включая годовалого ребенка.

Позднее в понедельник было обнаружено тело судового повара Рикальдо Томаса.

Шесть человек числились пропавшими без вести, и, по словам спасателей, к третьему дню поисков надежд найти их живыми почти не оставалось.

К вечеру среды подводникам удалось с небольшими интервалами найти пять тел. По предварительным данным, все они находились внутри затонувшей яхты.

Источник сообщил агентству Reuters, что спасатели обнаружили тело Линча, но его 18-летняя дочь Ханна все еще числится пропавшей без вести.

Би-би-си пока не может независимо подтвердить личности обнаруженных спасателями погибших.

По закону Италии, опознать погибшего должен член семьи, и только после этого информация передается прессе.

Известно лишь, что пропавшими без вести считались 59-летний британский миллиардер Майк Линч, его дочь Ханна, а также две супружеские пары: глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.

Тело одного из них все еще не найдено.

Поисковые работы. Фото: Alberto Pizzoli/Getty Images

Кромешная тьма

Поисково-спасательную операцию очень затрудняет то, что судно лежит на боку, на глубине около 50 м. Кроме того, вход во внутренние помещения яхты перекрывают груды обломков, и водолазам трудно туда попасть.

Заглянуть внутрь также не удается из-за кромешной темноты на дне и стекол иллюминаторов толщиной около 3 см.

Разбирать завалы людям помогают роботы — дистанционно управляемые аппараты, которые могут работать на глубине значительно дольше, чем самые опытные водолазы, вынужденные каждые 8-10 минут подниматься на поверхность.

Тем временем, чтобы провести предварительную оценку произошедшего, на Сицилию прибыла группа британских инспекторов в составе четырех человек.

Они активно сотрудничают с итальянским властями, пытаясь установить, что именно стало причиной трагедии.

По предварительным оценкам, яхту затопил водяной смерч — но как случилось так, что основной удар стихии пришелся именно на это судно, в то время как другие, находившиеся поблизости, не пострадали?

Представитель Совета по поиску и спасению в море Мэтью Шанк в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что точная причина гибели судна будет установлена на основе рассказов выживших, свидетелей инцидента и осмотра затонувшей яхты.

Суперъяхта Bayesian производства итальянской компании Perini Navi была спущена на воду в 2008 году.

Судно названо в честь Томаса Байеса — английского математика и священника XVIII века, разработавшего некоторые основные положения теории вероятностей, которые легли в основу докторской диссертации Майка Линча.

Длина судна — около 56 метров. В шести роскошных спальнях помещалось до 12 гостей, еще 10 спальных мест было предусмотрено для членов экипажа и обслуживающего персонала яхты.