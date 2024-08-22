В Индонезии проходят массовые протесты после поправок в закон о выборах

В Индонезии после принятия парламентом поправок о выборах демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что в Джакарте демонстранты сломали ограждение к зданию парламента.

"Это происходит по всей Индонезии, не только в Джакарте. В Макасаре, Семаранге, Сураябе студенты колледжей штурмовали региональные здания парламента. Люди в ярости. Если это продолжится, я думаю, президент может уйти в отставку в течение этого месяца", - сообщил изданию источник в правительстве Индонезии.

Протесты в Индонезии. Фото: Ryan Suherlan / NurPhoto via Getty Images

Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы, которые вызвали общественный резонанс. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5-10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции.

Кроме того, парламент проигнорировал постановление конституционного суда о минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Как пишут авторы статьи, эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.

В четверг парламент Индонезии отложил ратификацию изменений в избирательном законе, поскольку протестующие снесли ворота парламента в столице. Пока неизвестно, соберется ли парламент снова, чтобы принять закон до того, как в следующий вторник откроется регистрация на региональные выборы.

Протесты в Индонезии. Фото: Dimas Ardian / Bloomberg via Getty Images

Напомним, в июне протесты вспыхнули в Кении: на улицы вышли протестующие против нового налогового законодательства. В столице Кении Найроби загорелась часть здания, в котором находится парламент страны. Полиция застрелила как минимум пятерых протестующих, на подавление протестов направили военных. В итоге президент отозвал закон о налогах и пообещал начать общенациональный диалог.

В июле Бангладеш охватили массовые протесты: студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. По информации к этому моменту, премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и бежала в соседнюю Индию. Страна охвачена массовыми протестами, которые привели к гибели сотен людей.

В августе в Великобритании после убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки. Стихийные протесты перешли в стычки с полицией по всей стране. По последней информации на начало месяца за участие в беспорядках были арестованы около 400 человек.

В Венесуэле после прошедших президентских выборов не прекращаются многотысячные акции протестов. По данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли десятки человек, сотни задержаны.