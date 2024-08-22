Американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток (видео)
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Авианосец США Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток - на борту военного судна находятся истребители. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, передает NUR.KZ.
Военное ведомство на своей странице в соцсети Х опубликовало видео о прибытии Abraham Lincoln на Ближний восток.
"Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72), оснащенный истребителями F-35C и F/A-18 Block III, вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в заявлении ведомства
Также в Центральном командовании добавили, что флагман авианосной ударной группы, сопровождается 21-й эскадрильей эсминцев и девятым авиакрылом авианосцев.
Напомним, недавно Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - информацию о его гибели подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.
Позже стало известно, что соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток "огромное количество военной силы", опасаясь возможного нападения Ирана на Израиль.
А затем министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151802-amerikanskiy-avianosec-s-istrebitelyami-pribyl-na-blizhniy-vostok-video/