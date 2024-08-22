Венесуэла после выборов: Мадуро сажает журналистов, оппозиция не уходит с улиц

Подконтрольные Николасу Мадуро венесуэльские спецслужбы продолжают хватать оппозиционных активистов и журналистов, не признающих победу Мадуро на президентских выборах 28 июля. В среду стало известно об аресте журналистки оппозиционного новостного сайта Венесуэлы La Patilla Аны Гуайты Баррето. Она — шестой представитель СМИ, задержанный за прошедшие три недели.

По словам родственников Баррето, тайная полиция забрала ее прямо из дома. Ей не сказали причину ареста, но профсоюз, представляющий сотрудников СМИ, не сомневается, что он связан с профессиональной деятельностью Аны Гуайты, а также с тем, что ее родители являются активистами оппозиции.

Родным журналистки не говорят, где она содержится.

Многие местные и международные правозащитные организации говорят о систематических репрессиях в отношении журналистов в Венесуэле.

В заявлении Межамериканской ассоциации прессы (IAPA) говорится, что сотрудники средств массовой информации сталкиваются с «агрессией, цензурой и судебными преследованиями без надлежащей правовой процедуры, что приводит к произвольным задержаниям».

Власти Венесуэлы заявляют, что после выборов были задержаны более 2400 человек — их обвиняют в намерении раскачать ситуацию в стране. Некоторым предъявлены обвинения в терроризме.

Пламя протестов

29 июля избирком Венесуэлы объявил Николаса Мадуро победителем на президентских выборах, однако оппозиция уверена, что результаты, как и в 2018 году, снова были подтасованы.

Опросы перед выборами и экзитполы на избирательных участках показывали большое преимущество оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса над Мадуро.

С тех пор в Венесуэле не прекращаются многотысячные акции протестов.

По данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли десятки человек, сотни задержаны.

В минувшие выходные сотни тысяч человек по всей стране требовали немедленного ухода правительства Мадуро, которое протестующие называют преступным.

Многие участники акций говорили в комментариях прессе, что если сейчас не скинуть власть Мадуро, диктатура в стране станет еще жестче.

На митинге в Каракасе перед собравшимися неожиданно появилась Мария Корина Мачадо — лидер оппозиции, которой власти запретили участвовать в выборах. Вместо нее против Мадуро выступил Эдмундо Гонсалес.

После выборов Мачадо и Гонсалесу пришлось скрываться, так как прокуратура возбудила против них дело.

Появление Мачадо на публике было с восторгом воспринято ее сторонниками. Она призвала их стоять до конца.

Сторонники Николаса Мадуро в последние выходные тоже вышли на демонстрации, которые прошли под охраной армии и полиции.

Обмен призывами

Между тем Эдмундо Гонсалес, чье местонахождение неизвестно, призывает Николаса Мадуро одуматься и обсудить с оппозицией мирный переход власти.

«Мистер Мадуро, уважайте решение венесуэльцев. Вы и ваше правительство должны уйти. Я готов к диалогу, — заявил Гонсалес в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Каждый день, что вы препятствуете демократической смене власти, отражается на венесуэльцах, страдающих от того, что их страна находится в кризисе и несвободе. Ваши попытки цепляться за власть усугубляют положение нашего народа. Наше время пришло».

В ответ Николас Мадуро назвал лидеров оппозиции сатанистами, которым нельзя доверить страну.

«Я не оставлю политику человеку с чрезмерным эго, который верит в свою сверхъестественность и заключает сатанинские договоры с Илоном Маском и сатанинской церковью Детройта, как это делает Мария «насилие» Мачадо. Политика не зависит от 20 влиятельных лиц, которые хотят управлять Венесуэлой из Майами. Венесуэла зависит от коллективных усилий тех, кто хочет работать, и тех, кто любит эту страну. Я призываю всех тех, кто любит Венесуэлу, к диалогу и принятию решений по общей повестке дня», — заявил Мадуро.

Венесуэла при Мадуро: нищета и миграция

61-летний Николас Мадуро — бывший водитель автобуса, профсоюзный деятель, ученик и наследник покойного Уго Чавеса.

Впервые он стал президентом в 2013 году и сейчас претендует на третий шестилетний срок.

При нем некогда зажиточная Венесуэла пережила ряд серьезных потрясений, в основном, экономических: за первый срок правления Мадуро ВВП страны сократилось в девять раз по сравнению с моментом его прихода к власти, затем немного восстановился и сейчас в 3,5 раза отстает от показателей 2013 года.

Экономический кризис спровоцировал гиперинфляцию, резкое падение добычи нефти и, как следствие, массовую эмиграцию.

За время правления Мадуро Венесуэла пережила крупнейшую миграционную волну в новейшей истории Латинской Америки.

При нем Венесуэла также стала первой страной в Латинской Америке, в отношении которой Международный уголовный суд проведет расследование в связи с преступлениями против человечности, в которых власти подозреваются в связи с подавлением демонстраций во время политического кризиса в 2017 году.

При этом Мадуро считает массовые протесты против его переизбрания происками иностранных держав, науськивающих «фашистские и контрреволюционные силы» внутри страны к перевороту.

Многие страны Южной и Северной Америки, от Аргентины до США, не признали результаты выборов в Венесуэле и отказываются называть Николаса Мадуро президентом.