В Ростовской области четвертые сутки тушат загоревшуюся после атаки дронов нефтебазу. Что об этом известно

Загоревшуюся после атаки украинских дронов в воскресенье нефтебазу в Пролетарске Ростовской области не могут потушить уже трое суток, несмотря на то, что к ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей. Все 42 пострадавших — пожарные. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, но гражданскому населению эвакуация не нужна, утверждают местные власти. Эксперты говорят, что до полного выгорания горючего потушить такой пожар сложно.

Нефтебаза рядом с городом Пролетарск, который находится примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону, загорелась ранним утром в воскресенье, 18 августа. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев, пожар возник из-за упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников. Пожарные начали тушение пожара, написал Голубев, но вскоре им пришлось прерваться, потому что дроны второй раз атаковали нефтебазу.

С тех пор пожарные тушат нефтебазу уже больше трех суток без перерыва, но к середине среды, судя по официальным сообщениям, пожар все еще не удалось локализовать.

Его площадь спустя двое суток после возгорания достигала 10 тысяч кв. м. К тушению пожара были привлечены два самолета спецавиации МЧС, три пожарных поезда и не менее 500 пожарных, в том числе из соседних регионов. Самолеты сбрасывали воду на прилегающую территорию, чтобы не дать ей загореться, пояснил Голубев.

19 августа в районе был введен локальный режим ЧС, он действует до сих пор.

Атаки украинских беспилотников на российские объекты нефтепереработки и хранилища нефтепродуктов стали для России серьезной проблемой зимой 2023-2024 годов. Ударные дроны преодолевали значительные, порядка 1000 км, расстояния. Пожары, возникавшие на НПЗ в результате ударов беспилотников, тушили и сутки, и двое. Огонь на нефтебазе под Пролетарском не удается потушить трое суток.

Как рассказал глава Пролетарского района Валерий Горнич агентству «РИА Новости», на территории нефтебазы расположены 74 резервуара, каждый вместимостью 5000 куб. м. Утром среды, по словам Горнича, огнем было охвачено «около 20 резервуаров» с дизтопливом.

На видео, снятых местными жителями 19–20 августа, в районе нефтебазы были видны новые сильные всполохи огня и слышны звуки детонации. Вечером среды местные телеграм-каналы сообщили о возможном возгорании еще одной цистерны.

Шлейф дыма от пожара уже через сутки растянулся на 25 км, подсчитал ростовский портал 161.RU. За десять километров до нефтебазы «на улице стемнело, как перед дождем», а столб дыба было видно еще за 70 км до города, сообщил с места события журналист издания.

Дым, поднимающийся над местом пожара, виден и на фото чтения акафиста и молебного пения, которое по благословению главы Волгодонской епархии РПЦ владыки Антония совершили в Пролетарске 20 августа.

Чтение акафиста. Фото: t.me/volgodon_eparhia

Дым от пожара, в какие-то моменты практически полностью перекрывавший небо, попал и на многочисленные видео, снятые местными жителями. Они также сообщали о выпадении пепла, похожего на пластик.

Эвакуация местных жителей не объявлялась. «Эвакуация — бред какой-то, — цитировал 161.Ru главу Пролетарского района Валерия Горнича. — [Городу] ничего не угрожает. Оно горит в поле. Дым идет в сторону [соседнего] района. Даже дыма над городом нет. Мы не перешагнули [норму] — воздух нормальный. Солярка выгорает и выгорает. Пока не выгорит».

Пресс-служба областного Роспотребнадзора сообщала, что по результатам анализа проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ «на территории жилой застройки Пролетарска не установлено».

Как писал ростовский ресурс 1Rnd, многие жители Пролетарска самостоятельно покинули город из-за гари и дыма.

К середине среды было известно о 42 пострадавших, все они — пожарные, сообщили власти. 13 человек были госпитализированы. Шестерых (по другим данным — семерых) спасателей перевезли в клинику экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России в Петербурге, писал 161.RU, двое из них находятся в реанимации, их состояние тяжелое.

Жители Пролетарска организовали пункт отдыха для спасателей в местном спортивном центре. Волонтеры открыли также пункт сбора помощи — воды, противоожоговых лекарств, бинтов и т. п.

Эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал радиостанции Business.FM, что тушение таких пожаров занимает много времени.

«Нефтебаза после атомного реактора — самое сложное в организации тушения, — объясняет Кузнецов. — Нефть тушат пеной, создают пенную атаку, блокаду, которая не дает пожару распространяться, но пока не выгорит тот объем, возгорание которого уже произошло, потушить пожар очень редко удается. Просто это очень длительный процесс».

По словам эксперта, задача пожарных — с помощью пены не дать кислороду проникать к очагу горения, таким образом идет затухание, но из-за очень высокой температуры пена растворяется и улетучивается.