"Мы уже видели это кино". Обама предупредил об опасности второго срока Трампа и поддержал Харрис

Главным событием второго дня съезда Демократической партии США стало выступление бывшего президента Барака Обамы и его супруги Мишель. Обращаясь к делегатам, Обама поблагодарил уходящего главу Белого дома Джо Байдена и заявил, что Америка готова к новой главе, в которой президентом должна стать Камала Харрис.

"История запомнит Джо Байдена как президента, который защитил демократию в момент большой опасности, — сказал он. — Теперь нам всем предстоит бороться за Америку, в которую мы верим. И не заблуждайтесь, это будет именно борьба".

Обама, первый чернокожий президент Америки, воспользовался своим значительным политическим капиталом, чтобы поддержать Харрис, которая в случае своей победы на ноябрьских выборах войдет в историю как первая чернокожая женщина, избранная президентом США.

Он также предупредил об опасности сценария, при котором президентом США снова может стать Дональд Трамп.

"Нам не нужны еще четыре года пустословия, неуклюжести и хаоса. Мы уже видели это кино, и все мы знаем, что продолжение обычно бывает еще хуже, — сказал Обама делегатам съезда. — Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис".

"Несмотря на всю невероятную энергию, которую мы смогли сгенерировать за последние несколько недель, это все равно будет напряженная гонка в очень разделенной стране", — добавил бывший президент.

Президент как "работа для темнокожих"

Супруга экс-президента Мишель Обама, также выступившая на съезде, заявила, что Харрис — самый достойный кандидат на пост президента США: "Ее история — это ваша история. Это моя история. Это история подавляющего большинства американцев, которые пытаются построить лучшую жизнь".

Она предупредила, что Трамп направит все усилия, чтобы очернить Харрис, и ответила на недавнюю реплику кандидата-республиканца о «рабочих местах темнокожих», которые якобы отнимают прибывающие в США нелегальные мигранты.

"Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу в самом факте существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же оказались черными, — сказала она под оглушительные аплодисменты. — Кто скажет ему, что работа, которую он сейчас пытается получить, тоже может быть одним из таких "рабочих мест для темнокожих?".

Сама Камала Харрис приняла участие в съезде по видеосвязи с предвыборного митинга в Милуоки. Она находилась в том же здании, где в июле проходил национальный съезд Республиканской партии, выдвинувший Трампа кандидатом в президенты.

В своей речи Харрис раскритиковала Трампа за его поддержку решения Верховного суда США, которое отменило конституционное право женщин на аборты.

"Я считаю, что плохое поведение должно повлечь за собой последствия. Мы позаботимся о том, чтобы он понес наказание, и это произойдет в ноябре, когда избиратели придут к урнам для голосования", — сказала Харрис.

Демократы рассматривают права на аборты как свой сильный козырь в избирательной кампании, а сама Харрис в качестве вице-президента занималась этой проблемой.

На съезде демократов выступили и некоторые республиканцы, покинувшие партию из-за несогласия с действиями Трампа.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома при Трампе Стефани Гришэм рассказала, как прошла путь от «истинной сторонницы» бывшего президента до первого высокопоставленного сотрудника Белого дома, подавшего в отставку после нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.

Мэр-республиканец Джон Джайлс из города Меса, штат Аризона, вспомнил покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна, считавшего своим долгом преодолевать разногласия между сторонниками разных партий.

"У меня есть важное сообщение для большинства американцев, которые, как и я, находятся в центре политического спектра, — сказал он. — Республиканской партии Джона Маккейна больше нет, и мы ничем не обязаны тем, кто в ней остался".

Консервативные избиратели, которым не нравится Трамп, — одна из главных надежд демократов на предстоящих выборах. Их задача состоит в том, чтобы убедить их прийти к избирательным урнам и проголосовать за Харрис, а не сидеть дома.