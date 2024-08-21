В Иране в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 28 паломников
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Не менее 28 человек погибли, еще 23 пострадали в ДТП с автобусом в Иране, который перевозил пакистанских паломников в провинции Йезд, передает NUR.KZ со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщает издание, в Иране перевернулся автобус, перевозивший шиитских паломников из Пакистана в Ирак на церемонию Арбаин. В результате ДТП погибли по меньшей мере 28 человек, еще 23 пострадали.
ДТП произошло на автотрассе Дехшир-Тафт в провинции Йезд. 14 пострадавших, по данным издания, в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность в тормозной системе транспортного средства. ОБ этом издание сообщает со ссылкой на шефа полиции Йезда - полковника Гаджи Дехабади.
В июле сообщалось, что в Турции автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.
А в мае этого года автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона, 25 человек попали в больницу.
В апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.
Еще одна авария произошла уже в августе. В Турции автобус с туристами из Казахстана и России попал в ДТП. Сообщалось о не менее 13 пострадавших.
Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151583-v-irane-v-rezultate-dtp-s-avtobusom-pogibli-po-menshey-mere-28-palomnikov/