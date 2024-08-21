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Байден переориентировал секретную ядерную стратегию для сдерживания Китая

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США - президент Джо Байден утвердил строго засекреченный ядерный стратегический план, передает NUR.KZ со ссылкой на The New-York Times.

Как пишет издание, новый план впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое наращивание Китаем своего ядерного арсенала.

Пентагон считает, что в ближайшее десятилетие китайские запасы сравняются по размерам и разнообразию с американскими и российскими.

Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Руководство по применению ядерного оружия", которая также призвана подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Этот документ, обновляемый каждые четыре года, настолько засекречен, что электронных копий не существует, подчеркивает издание.

В прошлом возможность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы обойти американский ядерный арсенал, казалась маловероятной.

Однако, как пишет издание, ситуация изменилась.

Отмечается, что Россия и Китай уже проводят совместные военные учения. Разведывательные службы пытаются выяснить, не оказывает ли Россия в ответ помощь северокорейской и иранской ракетным программам.

Второе большое изменение связано с ядерными амбициями Китая. Ядерная экспансия страны идет еще более быстрыми темпами, чем предполагали американские разведчики два года назад. Ядерный комплекс Китая сейчас является самым быстрорастущим в мире.

Отметим, еще в 2021 году высокопоставленный американский военный чиновник, который управляет американским ядерным арсеналом адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют свое ядерное оружие и возможности быстрее, чем США.

Хотя ядерные арсеналы Китая намного меньше, чем ядерные арсеналы Соединенных Штатов и России, они переживают "беспрецедентное расширение", отметил тогда Ричард.

В марте 2022 года на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) представитель от Китая заявил, что страна никогда не применит ядерное оружие первой.

Договор о нераспространении ядерного оружия препятствует расширению списка стран, владеющих ядерным оружием. Договор вступил в силу в марте 1970 года и на момент своего подписания фиксировал, что ядерным оружием обладают лишь пять стран - СССР, США, Британия, Китай и Франция. А остальные участники соглашения - почти все независимые государства, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана - не должны принимать или создавать атомную бомбу.

Также в 2022 году Китай заявил, что США нарушают ДНЯО и передают ядерное оружие другим странам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151441-bayden-pereorientiroval-sekretnuyu-yadernuyu-strategiyu-dlya-sderzhivaniya-kitaya/

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