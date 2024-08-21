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"Президентские выборы" устроил Маск у себя в Х

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х опубликовал опрос касательно предстоящих выборов президента США - он узнал, кого поддерживают пользователи.

20 августа владелец X на своей странице попросил подписчиков, проголосовать - он дал два варианта: Трамп или Харрис.

Оба участника претендуют на пост президента США в настоящий момент.

На текущий момент в опросе Маска с большим отрывом лидирует Дональд Трамп - за него отдали свой голос 77,5% пользователей Х.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151319-prezidentskie-vybory-ustroil-mask-u-sebya-v-h/

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