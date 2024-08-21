"Президентские выборы" устроил Маск у себя в Х
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Миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х опубликовал опрос касательно предстоящих выборов президента США - он узнал, кого поддерживают пользователи.
20 августа владелец X на своей странице попросил подписчиков, проголосовать - он дал два варианта: Трамп или Харрис.
Оба участника претендуют на пост президента США в настоящий момент.
На текущий момент в опросе Маска с большим отрывом лидирует Дональд Трамп - за него отдали свой голос 77,5% пользователей Х.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151319-prezidentskie-vybory-ustroil-mask-u-sebya-v-h/