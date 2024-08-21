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Эксперт ВОЗ: mpox (оспа обезьян) - это не новый ковид, методы борьбы с вирусом понятны

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Оспа обезьян
Оспа обезьян. Иллюстративное фото: David Talukdar/Getty Images

Эксперты всерьез обеспокоены новым штаммом mpox (прежнее название «оспа обезьян»), который довольно быстро распространяется по миру — от Демократической Республики Конго до Швеции, но заявляют, что, в отличие от ситуации с Covid-19, знают, как его контролировать.

Об этом во вторник заявил директор европейского направления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, остановить распространение mpox и не допустить паники можно совместными и своевременными усилиями, в частности, доставкой вакцин в наиболее уязвимые регионы.

Вспышка штамма, получившего название Clade Ib, произошла несколько месяцев назад в Демократической Республике Конго, где от заболевания уже умерли по меньшей мере 500 человек.

На конец июня случаи заражений были зафиксированы в общей сложности в 116 странах, включая Центральноафриканскую Республику, Бурунди, Кению и Руанду.

В начале августа штамм был выявлен в Швеции, о числе заболевших не сообщается.

В Британии случаев заболевания mpox пока нет, но британские ученые предупреждают, что, хотя о штамме Clade Ib пока мало известно, по имеющимся признакам он распространяется быстрее других штаммов и вызывает более тяжелую форму заболевания.

Эксперты заявляют, что распространение вируса неизбежно, если не будут приняты глобальные меры.

Другой штамм оспы обезьян — Clade II — стал причиной вспышки заболевания в 2022 году. Тогда очаг возник в Европе, перекинулся на страны Северной и Южной Америки и отдельные страны других континентов.

В результате в 110 странах оспой обезьян в 2022 году переболели 87 тысяч человек, 112 заболевших умерли.

По словам эксперта ВОЗ Ханса Клюге, любой штамм вируса mpox поддается контролю при условии недискриминационных эпидемиологических мер и доступности вакцины.

Вирус вызывает озноб, лихорадку, сыпь и другие поражения кожи, и передается при телесном контакте, включая секс.

Вакцина — да, маски — нет

По словам Клюге, риск заражения для населения в целом остается низким.

«Собираемся ли мы вводить карантин в европейском регионе ВОЗ, имеем ли мы дело еще с одним Covid-19? Однозначно — нет», — уверяет он.

«Два года назад мы взяли под контроль mpox в Европе благодаря прямому взаимодействию с наиболее затронутыми сообществами мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», — напомнил он.

По словам Клюге, в настоящее время в европейском регионе ежемесячно регистрируется около 100 новых случаев заболевания группы II.

Путешественникам, посещающим пострадавшие районы Африки, рекомендуется рассмотреть возможность вакцинации.

Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что в случае в mpox ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию, но настоятельно советует вакцинировать большие группы людей в зонах риска.

По словам Ясаревича, использование масок также не является рекомендацией ВОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151315-ekspert-voz-mpox-ospa-obezyan-eto-ne-novyy-kovid-metody-borby-s-virusom-ponyatny/

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