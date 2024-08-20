Курская операция: ВСУ угрожают еще одному району

Спустя две недели после вторжения ВСУ в Курскую область российская армия так и не смогла полностью купировать прорыв. Украинские войска не только окапываются и расширяют оккупированную территорию, подтягивая резервы, но и, что особенно важно, вероятно, готовят новый район боевых действий, перерезая российские линии снабжения в Глушковском районе Курской области.

Одним из недостатков территории, которую сумели захватить ВСУ в Курской области, было то, что она, по сути, представляла собой клин, окруженный с трех сторон зоной, подконтрольной России. Потенциально это было невыгодно для украинцев, поскольку этот клин простреливался с трех сторон артиллерией.

За две недели боев ВСУ не углубили прорыв, а расширяли его, атакуя на флангах. Теперь это уже не клин, вбитый в российскую территорию, а довольно широкая зона, протянувшаяся вдоль границы с Украиной.

При этом быстрое продвижение, характерное для первых дней после начала украинского вторжения в Курскую область, сменилось наступлением, темпы которого заметно ниже.

Область, которую сейчас занимает ВСУ, определить довольно трудно, во-первых, из-за тумана войны — информация из зоны боевых действий либо приходит с запозданием, либо ее трудно верифицировать.

Во-вторых, не всегда присутствие небольшого отряда в селе означает контроль над ним — украинские разведывательные отряды могут заходить далеко вглубь российской территории, но это не означает, что над ней установлен контроль.

О присутствии значительных сил ВСУ можно судить по заявлениям российского Минобороны, которое отчитывается о боях и обстрелах.

В понедельник утром в своей сводке оно назвало населенные пункты Курской области, в районе которых армия РФ наносила удары: Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость.

Бои идут в районе этих населенных пунктов, и точных данных о том, кто эти пункты сейчас контролирует, нет. Тот факт, что они упоминаются в сводке российского МО, подтверждает информацию, которая содержится в украинских источниках: под контролем Украины сейчас территория, которая простирается от Борков до окраин Коренево (между ними почти 50 километров) и которая вдается в глубину до Мартыновки и Косицы (15 километров до ближайшей точки на границе).

Военные действия в Курской области. Фото: Anadolu/Getty Images

Борки находятся на правом фланге территории, подконтрольной Украине, Коренево — на левом.

В сводке российского МО также фигурируют деревни Вишневка, Снагость и Викторовка. То, что бои идут возле этих населенных пунктов, показывает, что ВСУ стремятся двигаться вдоль границы на запад — из Суджанского района вглубь Глушковского.

Движение вдоль границы удобно тем, что позволяет не сильно растягивать линии снабжения.

Сложно сказать, что явилось причиной изменения направления движения украинских войск: с одной стороны, ВСУ выгодно расширять территорию, делая более защищенными фланги, с другой — России удалось довольно быстро подвести резервы и остановить украинское продвижение вглубь в центре украинского прорыва.

Бои в районе села Мартыновки, например, идут с первых дней украинского вторжения. Это село находится всего в пяти километрах от Суджи. То есть продвижение вглубь территории России было довольно быстро остановлено.

Поэтому причины расширения зоны, подконтрольной ВСУ, остаются неизвестными. Оно могло стать и результатом действий россиян, и частью заранее подготовленного плана.

Три моста

Глушковский район примыкает к украинской границе, и получается, что он уже окружен с трех сторон. С запада и юга находится территория украинского государства, а с востока — части ВСУ, которые частично оккупировали соседний Суджанский район Курской области.

Глушковский район с запада на восток пересекает река Сейм, которая делит его на две неравные части — большая на юге примыкает к Украине, меньшая находится на северном берегу.

Российские войска, которые обороняют Глушковский район, снабжались по трем мостам через Сейм — в поселках Карыж, Званное и Глушково. Эти мосты — слабое звено российской обороны, и они уже подверглись ударам.

16 августа украинская авиация уничтожила мост в Глушково, ранее поврежденный. Спустя два дня украинцы ударили по второму мосту в Званном. Он не рухнул, но тяжелую бронетехнику по нему перебросить, скорее всего, уже невозможно.

Утром в понедельник появились сообщения об ударе по третьему мосту, однако эту информацию не подтвердили независимые источники. В любом случае можно с высокой долей уверенности говорить, что ВСУ будет стараться нанести удар и по этому мосту.

Если этот мост также будет разбит, то снабжение российских войск в Глушковском районе станет крайне сложным — понтонные переправы через реку хотя и можно быстро навести, но они слишком уязвимы для ракетных и артиллерийских ударов.

Тем не менее российская армия уже строит переправы. Сообщение о первой в районе села Глушково появилось еще 16 августа после разрушения первого моста.

Вторая переправа в том же районе была замечена на спутниковых фотографиях в воскресенье. Ко вторнику на снимках ее уже не видно. Достоверных подтверждений того, что эта понтонная переправа уничтожена, нет, но и убирать ее тоже не имеет смысла.

При этом российские беспилотники, очевидно, стали выискивать пусковые установки ракет GMLRS, которыми Украина может обстреливать мосты и понтонные переправы.

Российские провоенные блогеры утверждают, что России удалось уничтожить как минимум одну установку HIMARS. Исследовательский проект Oryx, который отслеживает потери России и Украины по открытым источникам, включил эту потерю в список уничтоженных и поврежденных HIMARS.

Изоляция района боевых действий

Помимо ударов по мостам, как сообщает российский военкор Владимир Романов, ВСУ используют FPV-дроны на дороге Е38.

Подтверждения этой информации из других источников нет, однако о стремлении украинцев взять эту дорогу хотя бы под огневой контроль писали разные комментаторы с начала вторжения в Курскую область. Об этом, например, российский провоенный канал "МИГ России" писал еще 8 августа.

О спешном возведении россиянами оборонительных сооружений вдоль шоссе Е38 сообщал в своей сводке 14 августа американский Институт изучения войны. В ней говорилось, что окопы и противотанковые рвы российские войска копали уже 12 августа.

Военные действия в Курской области. Фото: Olga Maltceva/Getty Images

Это шоссе проходит через города Рыльск и Льгов, которые расположены в российском тылу. Хотя дорога и находится довольно далеко от линии боевого соприкосновения (например, до села Мартыновка, где идут бои, от нее 42 км), но она идет практически параллельно границе на этом участке и вполне может считаться рокадной, то есть дорогой, которая идет вдоль линии фронта и по которой можно быстро и удобно перебрасывать подкрепления.

Взять дорогу под контроль украинцам не удалось из-за того, что Россия подтянула резервы и остановила продвижение украинских войск вглубь Курской области.

Однако само по себе это стремление перерезать или хотя бы взять под огневой контроль рокадную дорогу (а также удары по мостам на Сейме) очень похоже на то, что в западной военной теории называется "изоляцией района боевых действий".

Этот термин означает комплекс мер по недопущению снабжения группировки противника. Таким образом можно сильно снизить ее боеспособность.

Так ВСУ поступили осенью 2022 года в Херсоне, когда после разрушения мостов в тылу Россия отвела войска с правого берега Днепра на левый.

Таким образом, удары по мостам через Сейм свидетельствуют о том, что ВСУ, вероятно, относятся к Глушковскому району как месту боевых действий.

Однако собирается ли ВСУ захватывать его, пока неясно, хотя общее движение украинских сил в рамках расширения оккупированной территории Курской области происходит и в Глушковском районе.

В любом случае, в России понимают опасность такого развития событий, и этот район стал одним из тех, откуда власти эвакуируют местных жителей.

Противостояние

Совершив неожиданный удар в Курской области хорошо подготовленными соединениями, ВСУ смогли добиться тактического успеха.

Теперь, когда шок от первого удара прошел, Россия пытается выстроить оборону в Курской области.

О том, чтобы активно вытеснить части ВСУ обратно, речь сейчас не идет, поскольку для этого, очевидно, пришлось бы снимать части с других участков фронта.

Судя по тому, как Россия собирает войска для обороны Курской области, ослаблять фронтовые части в Украине она явно не хочет.

Поэтому в Курскую область попадают не крупные соединения, а, скорее, их части, которые собирают из разных мест.

Российская независимая пресса сообщала, что в Курскую область срочно перебрасывают даже такие довольно экзотические части, как мотострелковый полк Воздушно-космических сил. Среди них много частей из резервов группы «Север», которая расположена в Белгородской области, географически близко к местам боев под Курском.

Как пишет украинский военный блогер Константин Машовец, Россия направляет на фронт в Курскую область "пять-шесть батальонов" из состава 14-го армейского корпуса.

Ранее сообщалось о переброске под Курск из Херсона подразделений 810-й и 155-й бригад морской пехоты.

"18-летние мужчины"

Кроме того, в российских соцсетях и независимой прессе появились сообщения о том, что под Курск перебрасывают солдат-срочников.

Срочники оказались вовлечены в бои в приграничных районах, многие попали в плен, есть и погибшие, правда, точное число пока не названо.

Эта ситуация уже вызвала резонанс, на который отреагировал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (и по совместительству командир чеченского отряда "Ахмат") Апти Алаудинов.

Правда, он не успокоил тех, кто волновался о судьбе срочников, а, напротив, заявил, что "не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей […] — это такой же защитник отечества, как и мы".

Собираются отправлять срочников в бой или нет, неизвестно, но проблем в Курской области хватает и у частей, укомплектованных мобилизованными или контрактниками.

Собранная с миру по нитке группировка не может сразу стать полностью боеспособной — прежде чем она станет слаженной, должно пройти время.

В Москве понимают, насколько большой проблемой может стать отсутствие налаженного взаимодействия внутри группировки, и поэтому создали Координационный совет на уровне замминистров обороны, руководителей органов военного управления и представителей Генштаба. Правда, собираться он будет раз в неделю.

Украина также стягивает в Курскую область резервы. Ранее говорилось, что в операции на российской территории участвуют части 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также другие части.

Точных данных о численности украинской и российской группировок нет — эта информация покрыта туманом войны.

Но в любом случае перебросить резервы на новый участок фронта в Курской области ВСУ легче — в силу того, что линия фронта в Украине представляет собой большую дугу, где Россия находится с внешней стороны, все украинские логистические маршруты получаются короче.

Хотя ВСУ и снизили темп наступления, попытка разрушения мостов выглядит как заявка на наступление в Глушковском районе.

Хватит ли у них на это сил, сказать трудно, но в любом случае российские войска, которые противостоят украинским в этом месте, не выглядят настолько же боеспособной силой, как на других участках.