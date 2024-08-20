Новая система въезда в страны ЕС заработает с ноября

Страны Евросоюза с ноября введут новую IT-систему, с помощью которой будут регистрировать иностранцев, въезжающих в Шенгенскую зону, передает NUR.KZ со ссылкой на Schengen.News.

В странах Евросоюза с 10 ноября 2024 года запустят Систему въезда/выезда (Entry/Exit System (EES). Информацию официально подтвердили в Комиссии ЕС.

Система въезда/выезда (EES) - это автоматизированная IT-система, с помощью которой будут регистрировать иностранцев, въезжающих на территорию ЕС на короткий срок, независимо от того, действует ли в их отношении безвиз или нет.

Система заменит существующий ручной штамп в паспорте, будет регистрировать данные иностранца, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда из ЕС.

Кроме того, система будет регистрировать отказы во въезде. Все эти данные будут храниться в базе в течение трех лет. Это означает, что иностранцам не придется проходить процедуру регистрации каждый раз, когда они въезжают и выезжают из ЕС.

Представители ЕС отмечают, что основная цель системы - модернизация управления границами, предотвращение нелегальной миграции и защита европейских граждан, выявление нелегалов и тех, кто пытается въехать по поддельным документам.

Новая система затронет 700 млн людей, путешествующих в Европу каждый год.

По информации DW, в Шенгенскую зону входят 29 государств Европы. Погранконтроль производится только на ее внешней границе, а на внутренних рубежах может вводиться лишь при наличии угрозы безопасности или общественному порядку.

На Едином портале интернет-ресурсов госорганов говорится, что по Шенгенской туристической визе максимальный срок пребывания в странах - 90 суток в течение 180 дней. Это может быть несколько поездок в течение указанного периода, и в сумме они должны быть не более 90 дней.

Гражданин Казахстана может подать документы не ранее шести месяцев до начала планируемой поездки и не позднее 15 календарных дней до вылета из республики (включая дни подачи и выдачи в визовом центре). В отдельных случаях срок рассмотрения заявлений может быть продлён до 45 дней.