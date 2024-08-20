Израильские военные забрали тела шести заложников из Газы

Израильские военные обнаружили и забрали из сектора Газа тела шести заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС 7 октября.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что тела Ягева Бухштаба, Александра Данцига, Авраама Мундера, Йорама Мецгера, Надава Попплевелла и Хаима Перри были обнаружены в понедельник в районе Хан-Юниса.

Израильские военные подтвердили гибель Данцига и Бухштаба в конце июля, Пери, Мецгер и Попплевелл были объявлены погибшими в начале июня. Считается, что все пятеро были убиты в Хан-Юнисе в начале 2024 года, хотя обстоятельства их гибели не известны.

79-летний Авраам Мундер ранее считался живым, но во вторник Киббуц Нир-Оз (где он проживал до событий 7 октября) подтвердил его гибель.

Спасательную операцию провела армия обороны Израиля совместно с Агентством безопасности Израиля.

Форум семей заложников заявил, что возвращение оставшихся 109 заложников из Газы "может быть достигнуто только путем переговоров".

"Израильское правительство при содействии посредников должно сделать все возможное, чтобы завершить соглашение, которое в эти дни обсуждается сторонами".

Сын погибшего в плену заложника Александра Данцига, Мати Данциг обрушился с критикой на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в том, что оно "решило бросить заложников, чтобы выжить".

"Его и всех заложников можно было вернуть, — цитирует его слова Times of Israel. — Нетаньяху предпочел пожертвовать заложниками. Карма ответит ему, он заплатит за это по полной программе".

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы ни на минуту не должны прекращать работу, чтобы вернуть всех заложников", — добавил он.

Переговоры продолжаются

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, начатые на прошлой неделе в Дохе, продолжаются в Каире.

Египет, Катар и США призывают Израиль и ХАМАС договориться о прекращении огня, которое поможет освободить оставшихся заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший во вторник в Каир, заявил, что Израиль принял "промежуточное предложение" США о перемирии в Газе, и призвал группировку ХАМАС сделать то же самое.

Израиль начал военную кампанию в Газе в ответ на беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в ходе которого около 1200 человек были убиты и 251 взят в заложники.

Согласно подконтрольному ХАМАС Министерству здравоохранения, с тех пор в Газе погибли более 40 тысяч человек - Би-би-си не может независимо проверить эти цифры.