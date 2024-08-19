Скончался известный американский журналист, проводивший телемосты США - СССР

В возрасте 88 лет скончался известный американский телеведущий Фил Донахью. Он проводил телемосты США-СССР и был первопроходцем жанра ток-шоу.

О смерти журналиста сообщила газета The Washington Post.

"Фил Донахью, почти 30 лет ведущий дневного телевизионного ток-шоу, которое открыло двери для преемников и соперников, включая Опру Уинфри, скончался 18 августа. Ему было 88 лет", – говорится в опубликованном сообщении газеты в соцсети X.

По данным РБК, Донахью считают первопроходцем жанра ток-шоу, в одном из телемостов с ним прозвучала фраза об отсутствии секса в СССР. Позднее он признался, что общаться с советскими гражданами было "даже интереснее, чем с гомосексуалистами".

Как сообщает DW, Фил Донахью 20 раз получал премии "Эмми": десять - как лучший ведущий ток-шоу и еще десять - как автор лучшей программы в жанре ток-шоу. В марте 2024 года он получил Президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду США.

Фил Донахью (полное имя Филипп Джон Донахью), согласно информации РИА Новости, родился 21 декабря 1935 года в Кливленде, штат Огайо, США. Свою карьеру журналиста Донахью начал в 1957 году ассистентом на радиостанции KYW в Кливленде.

Уже в 1967 году он стал ведущим собственного ток-шоу под названием "Шоу Фила Донахью" на телестанции WLWD (ныне WDTN) в Дейтоне. К январю 1970 года программа переросла в общенациональный проект, который реализовывался в 1974-1985 годах в Чикаго, в 1985-1996 годах - в Нью-Йорке.

Донахью вел свою программу пять раз в неделю, с понедельника по пятницу, на протяжении 29 лет. В середине 1980-х годов вместе с тележурналистом Владимиром Познером он был ведущим телемостов между СССР и США.