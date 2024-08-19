Подтоплены сотни дворов: сели снова сошли на юге и севере Иссык-Куля

В результате проливных дождей сели сошли на юге и севере Иссык-Кульской области в Кыргызстане. Подтоплены трасса и сотни дворов, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, сели сошли на юге и севере Иссык-Кульской области.

Из-за проливных дождей вода в реке Чон-Кызыл-Суу вышла из берегов и затопила кошару. Кроме того, в селе Саруу селевые потоки накрыли трассу и затруднили проезд авто.

На северном берегу Иссык-Куля накануне вечером селевые потоки накрыли села Булан-Соготу, Корумду, Темировка и территорию пансионата "Иссык-Куль Аврора" - подтоплены сотни дворов местных жителей.

Сель в Кыргызстане. Фото: МЧС Кыргызстана

Сообщается, что на места происшествий направлены более 80 спасателей МЧС, три мотопомпы, три экскаватора, четыре погрузчика и один бульдозер. Всего в устранении последствий селей в Иссык-Кульской области задействованы более 300 человек.

Напомним, на прошлой неделе на северном берегу Иссык-Куля сошел сель. Сообщалось о затопленных домах в ряде сел. Также поток смыл мост в дачном кооперативе.

В июле в Ошской области Кыргызстана и городе Ош также сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне. После в 500 метрах от границы с Узбекистаном спасатели нашли в реке тело женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя.

А в конце июля после сильного дождя в Кыргызстане снова сошел сель. Потоком унесло несколько автомобилей.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале прошлого месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.