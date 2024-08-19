Землетрясение произошло на Камчатке после извержения вулкана (фото, видео)
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В Камчатском крае России началось извержение вулкана Шивелуч, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук.
"Началось извержение вулкана Шивелуч, купол Каран/300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны - 8 км над уровнем моря. Непрерывные электростатические разряды высокой энергии. Выдавливание лавы", - говорится в сообщении Института.
Отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок. Граждан просят не приближаться к активному вулкану и наблюдать за событием с безопасного расстояния.
Как сообщается на официальном сайте института, вулкан Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки.
Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м.
Он расположен на расстоянии 50 км к северу от п. Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.
Напомним, в начале года мощное извержение вулкана сняли на видео в Исландии. Тогда президент Гвюдни Йоуханнессон обратился к гражданам и сообщил об эвакуации населения близ расположенного города.
В конце апреля мощное извержение вулкана Руанг произошло в Индонезии. Власти страны повысили уровень тревоги до самого высокого. Тогда власти закрыли ближайший аэропорт Сэм Ратуланги в Манадо, который находится в 100 км от острова Руанг, чтобы защитить экипажи рейсов от опасного вулканического пепла.
А в конце прошлого года в Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 человек, которые собирались покорить вершину. Сообщалось также, что ведутся поиски еще 12 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150358-zemletryaseniya-proizoshlo-na-kamchatke-posle-izverzheniya-vulkana-foto-video/