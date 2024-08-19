Сбои в работе мессенджеров произошли в России

Пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Сбои наблюдались и в работе WhatsApp, Viber, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает российское издание, сегодня ночью пользователи ряда городов столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникли у пользователей из городов России (Санкт-Петербург, Москва), а также так и из других стран (Финляндия, Турция, Нидерланды).

На проблемы пользователи стали жаловаться с 00:00 (02:00 по времени Астаны - прим. ред.) 19 августа. Большинство сообщений о сбое пришло от пользователей из Москвы. Жалобы поступали на невозможность подключения, отправки сообщений и загрузки медиафайлов.

Как следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы поступают из столичного региона, Владикавказа, Перми и Иваново, пишет издание.

Однако если включен VPN, то мессенджер Telegram работает исправно.

Издание пишет, что проблемы наблюдаются также в работе мессенджеров WhatsApp и Viber и онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Больше всего сообщений о проблемах также поступает из Москвы.

В начале августа мы писали, что тысячи россиян жалуются на проблемы с доступом к YouTube. При этом местные власти советовали россиянам переходить на "отечественные аналоги".

Сообщалось, что видео с YouTube в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.

При этом в конце июля в России анонсировали значительное замедление работы YouTube. Тогда сообщалось, что скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться сначала до 40%, а позже - и до 70%.

Позже стало известно, что YouTube и вовсе перестал работать в некоторых регионах России. Причем не работало как мобильное приложение, так и десктопная версия. Но зайти можно было с VPN.

При этом в марте 2022 года уже сообщалось, что YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России. Видеохостинг намеревались заблокировать, если руководство компании не выполнит требования Роскомнадзора.