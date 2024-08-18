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Новости русской службы Би-би-си

Без свадеб, студентов и школьников. Азербайджан готовится принять Климатический саммит ООН

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Флаг Азербайджана развевается на фоне зданий и деревьев
Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото: Thomas Eisenhuth / Getty Images

Страна-экспортер нефти и газа, где не разделяют мусор, где в тюрьмах сидят журналисты и правозащитники, проведет в этом году крупную международную конференцию по проблемам изменения климата. Это возмущает организации, борющиеся за зеленую энергетику, и международных наблюдателей, считающих, что Азербайджан с помощью конференции хочет "озеленить" свою репутацию.

Новость о том, что Азербайджан примет у себя 29-ю Конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP29), вызвала у местной прессы, чиновников и политиков прилив гордости за страну.

«Проведение COP29 в Азербайджане — это четкий индикатор  авторитета страны на мировой арене», «Азербайджан окажется в центре внимания всего мира, проведя COP29», «Международное  признание и поддержка  со стороны мирового сообщества», «Баку станет центром мира» — такими заголовками встретили новость азербайджанские провластные СМИ.

Власти, похоже, уже начали готовиться к наплыву иностранцев, но по-своему.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в страну на период конференции приедет, как ожидается, 70-80 тысяч иностранцев.

1 августа премьер-министр Али Асадов постановил, что на время конференции студентов переведут на удаленное обучение, а школьников отправят на каникулы.

Параллельно некоторые столичные дома торжеств и крупные рестораны перестали принимать заказы на проведение свадеб в ноябре.

В Баку нередко можно увидеть пышные свадьбы на несколько сот человек в специальных домах торжеств. Они часто сопровождаются кавалькадами автомобилей родственников, проезжающими по улицам, громко сигналя.

Азербайджанские СМИ пишут, что одни заведения сделали это добровольно, опасаясь перегруженности от наплыва туристов в период конференции, другие признали, что им запретили власти, а третьи ждут распоряжения властей на свой счет.

Похожая ситуация сложилась со многими столичными отелями. На своих сайтах они не принимают предзаказы на ноябрь (когда пройдет конференция). Зато номера в тех же отелях на период COP29 можно забронировать непосредственно через сайт организаторов конференции по климату.

В ноябре на международном сайте бронирования отелей booking.com предлагаются свободные номера всего в 89 отелях (на момент написания этого материала), тогда как и в конце октября и в начале декабря таких отелей в несколько раз больше. Это может объясняться тем, что отели держат места для гостей климатической конференции.

Цена престижа

Би-би-си обратилась к организаторам конференции с вопросом, есть ли запрет ресторанам, домам торжеств и отелям принимать заказы на период проведения конференции, но не получила ответа.

Ограничения уже напомнили многим бакинцам период пандемии. Тогда тоже запрещали свадьбы, закрывали рестораны и отправляли учащихся на удаленку или каникулы.

Жители столицы рассказывают, что уже ходят слухи, будто выходить на улицы во время конференции разрешат только на два часа в день, как это было во время локдауна. Азербайджан, кстати, до сих пор, спустя более четырех лет после начала пандемии, держит сухопутные границы закрытыми под предлогом борьбы с ковидом.

«С закрытыми границами, запретами, я и в это [выход на улицу по разрешениям] готова поверить», — говорил Малахат, пенсионерка, которая занимается кейтерингом — готовит национальные блюда на заказ. Она опасается, что выходить на улицу можно будет только на два часа в день, что может уничтожить маленький бизнес Малахат. Но пока о подобных ограничениях власти не говорят.

Люди привыкли, что им предлагают жертвовать многими свободами и комфортом ради престижа страны. Задолго до Гран-при Формулы-1 центр города, где проходит трасса гонок, был огорожен, и люди с трудом находили возможность пройти к Приморскому бульвару — традиционному месту прогулок в жаркие летние вечера.

Конфликт интересов?

Transparency International тем временем называет проведение климатической конференции в Азербайджане «тревожащим конфликтом интересов». Правозащитники замечают, что страна «климатически недружественна», добывает нефть и собирается втрое увеличить добычу газа. А председателем на этом мероприятии будет человек, который до того 20 лет занимал ведущие должности в государственной нефтяной компании.

Экологический имидж Азербайджана у многих вызывает вопросы. В стране пока не удалось решить проблему сбора и переработки бытового мусора.

Азербайджан известен большим количеством солнечных дней, а Баку даже называют «городом ветров». Согласно данным Международного энергетического агентства, доля возобновляемых источников энергии (включая гидроэлектростанции) в Азербайджане составила лишь 1% от общего производства.

«Приглашение интересантов ископаемого топлива играть роль защитников климата — пустая трата времени», —  считает организация Oil Change International и называет поведение Азербайджана «озеленением» (greenwashing) репутации (по аналогии с «отбеливанием» — whitewashing).

«Озеленением» репутации называют COP29 и азербайджанские журналисты, и международные правозащитники, замечая, что мероприятие проводится во время новой волны репрессий против медиа, а также критиков режима.

От «отбеливания» до «озеленения»

В Азербайджане власти и раньше представляли общественности крупные международные мероприятия как большой международный успех страны и ее бессменного лидера Ильхама Алиева. Так было с песенным конкурсом «Евровидения», автогонками Формулы-1, Европейскими играми и другими крупными мероприятиями.

Азербайджан даже подавал заявку на проведение Олимпийских игр, правда, безуспешно. Но это не помешало построить спортивный городок, стадион и спортивные комплексы в разных городах, которые до сих пор называются Олимпийскими.

И тогда тоже находились критики, которые говорили, что крупные международные мероприятия Азербайджан использует для отбеливания собственной репутации, хромающей от нарушений прав человека.

Одним из них был правозащитник Расул Джафаров, который с 2012 года, когда Азербайджан проводил у себя конкурс «Евровидения», организовал в Баку свой альтернативный конкурс — «Sing for Democracy», чтобы привлечь внимание к вопросам защиты прав человека и демократии. Последний такой конкурс он провел в 2014 году, после чего оказался в тюрьме по обвинениям в финансовых преступлениях.

В декабре 2022 года протестующие «активисты-экологи» несколько месяцев блокировали дорогу из Нагорного Карабаха в Армению, после чего в сентябре 2023 года Азербайджан полностью вернул контроль над пытавшимся отколоться регионом, а армяне его покинули. Тогда активисты были представлены важной силой, поддерживаемой властями. Станет ли СОР29 поводом для новых выступлений таких эко-активистов, пока неясно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150238-bez-svadeb-studentov-i-shkolnikov-azerbaydzhan-gotovitsya-prinyat-klimaticheskiy-sammit-oon/

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