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Новости русской службы Би-би-си

Байден и Харрис впервые после рокировки появились вместе на публике

Опубликовано:

Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Andrew Leyden/NurPhoto via Getty Images

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг впервые после рокировки на выборах появились на публике вместе. Байден агитировал за кандидата в президенты Харрис, Харрис говорила комплименты Байдену.

Собрание в городке Аппер-Мальборо под Вашингтоном, где выступили Харрис и Байден, было посвящено договоренности администрации Байдена с фармацевтическими фирмами о снижении цен на 10 дорогих лекарств по рецептам, но стало прежде всего публичной демонстрацией отношений в этой паре политиков после того, как Харрис сменила Байдена в роли кандидата в президенты от Демократической партии.

«В том, чего мы добились, мне помогал невероятный партнер. Она будет потрясающим президентом!» — провозгласил Джо Байден.

Собравшиеся — больше двух тысяч человек, по подсчетам Белого дома — несколько раз аплодировали президенту стоя. Аппер-Мальборо — центр округа, где большинство традиционно поддерживает Демократическую партию.

Камала Харрис в ответ с теплотой отзывалась о Байдене и говорила, что чувствует на этом собрании атмосферу любви.

«Мало кто из лидеров нашей страны сделал больше, чем Джо Байден, по стольким направлениям, включая расширение доступа к здравоохранению», — сказала вице-президент.

Как передает корреспондент Би-би-си, это публичное мероприятие, как и те, которые Харрис уже провела в статусе кандидата в президенты, продемонстрировало происходящий в предвыборной кампании психологический перелом. В очереди на это собрание стояли сотни людей, многие так и не смогли попасть внутрь — помещение было переполнено.

Этот энтузиазм сторонников Демократической партии проявляется и в результатах опросов. Один из последних, проведенный компанией Cook Political Report, показал, что Харрис отыгрывает преимущество Трампа в штатах Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Как передает корреспондент Би-би-си, это публичное мероприятие, как и те, которые Харрис уже провела в статусе кандидата в президенты, продемонстрировало происходящий в предвыборной кампании психологический перелом. В очереди на это собрание стояли сотни людей, многие так и не смогли попасть внутрь — помещение было переполнено.

Этот энтузиазм сторонников Демократической партии проявляется и в результатах опросов. Один из последних, проведенный компанией Cook Political Report, показал, что Харрис отыгрывает преимущество Трампа в штатах Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149810-bayden-i-harris-vpervye-posle-rokirovki-poyavilis-vmeste-na-publike/

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