Безлимитные полеты по подписке запустила авиакомпания из Венгрии

Европейская авиакомпания Wizz Air запустила подписку на полеты, обладатели которой смогут безлимитно летать в течение года, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Венгерская авиакомпания Wizz Air предложила уникальное предложение для своих клиентов. Заплатив 499 евро (550 долларов), пассажиры получают возможность в течение года безлимитно летать по всем направлениям авиакомпании.

Однако подписка на полеты не покрывает все расходы. Каждое бронирование полета будет обходиться держателям подписки в 10 евро, и его необходимо совершить за 72 часа до полета. Перевозка багажа и приоритетная посадка оплачиваются отдельно.

Несмотря на то что некоторые отраслевые эксперты считают дешевые перелеты несовместимыми с борьбой за сохранение климата, этот шаг поможет стимулировать спрос в условиях, когда потребители более продуманно тратят деньги.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что инфляционное давление чувствуют на себе многие потребители. Люди ограничены своей покупательной способностью, поэтому компании должны подстраиваться под нынешние условия.