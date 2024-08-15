Конституционный суд Таиланда сместил премьера за назначение министра с судимостью

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра страны Сеттху Тхависина за то, что тот назначил в состав правительства бывшего юриста, имеющего судимость и ранее отсидевшего в тюрьме.

В решении суда утверждается, что Сеттха «нарушил этические правила, продемонстрировав при этом вызывающее поведение».

62-летний Сеттха, возглавивший правительство Таиланда меньше года назад, стал третьим за 16 лет премьер-министром страны, отстраненным от должности Конституционным судом.

До тех пор пока парламент Таиланда не выберет нового премьера, обязанности главы кабинета будет исполнять временный лидер из той же партии.

«Я уверен, что поступил честно… Мне жаль, но я при этом не могу сказать, что не согласен с решением», — заявил теперь уже бывший премьер на пресс-конференции после вынесения вердикта.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Отстранение Сеттхи от должности — свидетельство того, что он, как и многие другие таиландские политики из разных партий, пал жертвой непропорционально широких полномочий Конституционного суда страны.

Политика в Таиланде не отличается трепетным отношением к этическим вопросам: взятки — обычное дело, да и министерские посты уже занимали люди судимые, причем за более серьезные преступления.

А потому большинство жителей страны наверняка решит, что вердикт политически мотивирован, хотя кто именно добивался его вынесения, пока непонятно.

В мае четыре десятка сенаторов страны обратились в суд с петицией, призывающей отстранить премьера от должности — за то, что назначил министром Пхичита Чынбана, ранее осужденного за попытку дачи взятки к полугоду лишения свободы.

В среду Конституционный суд — пятью голосами из девяти — постановил, что, назначение Чынбана действительно нарушает этические нормы, хоть тот и провел на своем посту меньше трех недель.

Кандидатура нового премьер-министра Таиланда станет предметом закулисных торгов, пока нет ясности, кто это будет.

Надежды на то, что после двух десятилетий политической сумятицы (все это время Таиланд раздирали гражданские конфликты, вылившиеся в два полноценных военных переворота), оказались преждевременными.

Свой пост Сеттха занял лишь в августе прошлого года, став первым гражданским лидером страны после девяти лет нахождения у власти военных.

Назначение это стало возможным, после того как молодая реформистская партия Move Forward, получившая на прошлогодних всеобщих выборах наибольшее количество мандатов, не смогла обеспечить поддержку своему лидеру, и выдвинутую партией кандидатуру на пост премьера сенаторы не утвердили.

Тогда партия Pheu Thai, занявшая на прошедших выборах второе место, заключила сделку с несколькими консервативными партиями, договорившись совместно сформировать правящую коалицию, не допустив к власти Move Forward. Так Сеттха оказался в премьерском кресле.

На прошлой неделе Конституционный суд объявил о роспуске партии Move Forward — за предвыборные обещания, противоречащие конституции страны. Решение также запрещает 11 членам руководства партии заниматься политикой на ближайшие 10 лет.