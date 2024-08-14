Власти Германии разыскивают украинца по подозрению в подрыве Nord Stream

В подрыве российского газопровода по дну Балтийского моря осенью 2022 года подозревается гражданин Украины, сообщили в среду несколько ведущих СМИ Германии и подтвердила прокуратура Польши.

Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и телеканал ARD в среду опубликовали совместное расследование, в котором со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что в участии в подрыве Nord Stream подозревается живший в Польше украинский инструктор по дайвингу. Официально ни федеральное Министерство юстиции, ни земельные прокуроры не подтвердили эту информацию, ссылаясь на то, что следствие еще не закончено.

Позже однако Генеральная прокуратура Польши официально подтвердила, что в июне получила из Германии европейский ордер на арест подозреваемого. Польские правоохранительные органы не нашли его по указанному адресу проживания, а в начале июля мужчина выехал из Польши в Украину, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Анна Адамяк.

В соответствии с принятой в Германии практикой, раскрыто только имя и первая буква фамилии подозреваемого, при этом в немецких и польских сообщениях эта буква различается. Немецкие СМИ писали имя как Wladimir S., польские источники — как Volodymyr Z. Российские СМИ, как лояльные Кремлю, так и действующие в эмиграции, опираясь на косвенные данные, пришли к выводу, что фамилия Владимира — Журавлев.

В немецких публикациях сообщалось, что подозреваемый жил в Прушкуве — крупном пригороде Варшавы. Также сообщалось, что в подрыве принимали участие еще двое дайверов — мужчина и женщина, однако ордера на их арест пока не выдавались.

Все три трубопровода, «Северный поток-1» и «Северный поток-2», разгерметизировались и пришли в негодность в конце сентября 2022 года недалеко от датского острова Борнхольм. Сейсмограф на острове зафиксировал, что утечке газа из труб предшествовало два взрыва. Довольно быстро политики в разных странах назвали произошедшее диверсией.

Трубопроводы в тот момент были заполнены техническим газом, хотя реально никаких поставок по ним не велось: «Северный поток-2» Германия так и не сертифицировала, а «Северный поток-1» в предшествующие месяцы отключил сам «Газпром» под предлогом ремонта, во что в Европе в тот момент мало кто верил.

Москва в это время пыталась принудить европейские страны прекратить поддержку Украины, ограничивая под различными предлогами поставки природного газа, значительную часть которого до войны Европа импортировала из России.

На этом фоне первое подозрение на Западе пало на Россию, которую и до, и до после этого неоднократно обвиняли в различных диверсиях на территории европейских стран. Кремль эту версию яростно отвергал и называл произошедшее «терактом».

Однако никаких конкретных доказательств причастности России также до сих пор не появилось, хотя в мае прошлого года ведущие СМИ стран Северной Европы рассказали, что незадолго до взрывов на «Северных потоках» на месте были российские корабли, способные выполнять подводные операции.

Американские СМИ писали, что, по имеющимся у американских разведок данным, подрыв устроила некая «проукраинская группировка». При этом отмечалось, что данных о том, что эти люди действовали с ведома украинского государства, не было. В Киеве отрицали причастность к взрывам.

«Северные потоки» после взрывов не функционируют, не ремонтировались и во многом утратили свое былое значение. Единственный работающий газопровод из России в Западную Европу проходит через территорию Украины, причем украинская армия недавно захватила последнюю работающую станцию «Газпрома» в Судже Курской области.

Даже это не помешало «Газпрому» продолжить транзитные поставки через Украину; с начала будущего года эти поставки и так должны прекратиться из-за нежелания Киева и европейских стран продлевать транзитный договор.