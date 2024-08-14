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Дочь президента Узбекистана заняла высокий пост

Опубликовано:

Шахноза Мирзиеева
Шахноза Мирзиеева. Фото: t.me/Paralympicuz

Дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева избрана на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Соответствующим решением Исполнительного собрания Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мирзиеева Шахноза Шавкатовна избрана на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Шахноза Мирзиеева в настоящее время занимает также должность заместителя главы Национального агентства социальной защиты при президенте Республики Узбекистан.

Напомним, в августе прошлого года Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиеева назначена помощником президента.

В ноябре 2022 года дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

А еще в 2020 году она ушла в отставку с должности заместителя АИМК, а следом за ней свой пост покинул и ее шеф.

Как говорится на официальном сайте Национального агентства социальной защиты при президенте Республики Узбекистан, Шахноза Мирзиеева родилась 1986 года в Ташкенте. Кандидат педагогических наук. Также имеет степени магистра по праву и мировой экономике.

Работала в Министерстве дошкольного образования Узбекистана в 2017 году, где возглавляла Главное управление по формированию политики и стратегического развития в сфере дошкольного образования. Она также являлась советником министра по обеспечению равенства и инклюзии в дошкольном образовании.

Также Мирзиеева возглавляла Рабочую группу по созданию единого агентства по социальной защите населения в Республике Узбекистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148754-doch-prezidenta-uzbekistana-poluchila-novuyu-dolzhnost/

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