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Утечка воды произошла в здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1"

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АЭС "Фукусима"
АЭС "Фукусима". Иллюстративное фото: Christopher Furlong/Getty Images

В здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии обнаружили утечку примерно 25 тонн воды, которая содержит радиоактивные вещества.

Вода не попала в окружающую среду, сообщили по местному телеканалу NHK, пишет РИА Новости.

Компания-оператор АЭС TEPCO сообщила, что утечка была обнаружена 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды.

Проверка уровня воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива показала, что он находится в пределах нормы.

Тем не менее подачу воды остановили - в здание был запущен робот для обследования помещений. Как оказалось, вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания.

Подчеркивается, что утечки за пределы здания не произошло.

Подчеркивается, что в течение этой недели в здание второго энергоблока будет вновь запущен робот, чтобы выявить точное место утечки и ее возможную причину.

Несмотря на то, что подача новой воды в бассейн для охлаждения отработанного ядерного топлива в настоящее время не осуществляется, TEPCO считает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет - температура в бассейне поднимется максимум до 46 градусов, что ниже максимальных референсных значений в 65 градусов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе на юго-западе Японии в районе острова Кюсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9,а в эпицентре - 7,1. После него национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами.

По этой причине премьер-министр Японии Фумио Кишида отменил официальный визит в Казахстан.

Позже Касым-Жомарт Токаев созвонился с главой правительства Японии и выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим землетрясением, а также выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148642-utechka-vody-proizoshla-v-zdanii-vtorogo-energobloka-aes-fukusima-1/

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