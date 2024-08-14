Лесные пожары в районе Афин: погибла женщина, тысячи людей покинули дома

Греческие власти во вторник продолжали бороться с сильным лесным пожаром, который охватил пригороды Афин. Огонь нанес большой экономический ущерб и вынудил тысячи людей покинуть свои дома.

В северо-восточных пригородах Афин пламя уничтожило здания и предприятия, в районе Халандрион на территории сгоревшей фабрики было обнаружено тело 63-летней женщины, предположительно гражданки Молдовы.

Это первая подтвержденная смерть от пожаров, охвативших тысячи гектаров земли. Коллеги рассказали, что женщина была слишком напугана, чтобы выпрыгнуть из здания, когда пламя подошло вплотную, и оказалась в ловушке.

Пожарные говорят, что они устали после нескольких дней, проведенных в попытках остановить пламя и не дать ему распространиться дальше на столицу.

Во вторник вечером представитель пожарной службы сообщил Би-би-си, что в районе Афин нет ни одного действующего пожара, но экстренные службы все равно находятся в состоянии повышенной готовности.

Во вторник сотни пожарных при поддержке 200 машин и 20 самолетов, в том числе из других стран, боролись с огнем, который вспыхнул в воскресенье примерно в 35 километрах от Афин.

Как пишет AFP, по меньшей мере 66 человек, а также пять пожарных получили ранения.

Подгоняемый сильным ветром, огонь уничтожил десятки домов, автомобилей и предприятий на площади более 10 тысяч гектаров.

Спортивные залы, включая Олимпийский стадион в Афинах, были отданы под временное жилье. Один из бывших олимпийских залов был оборудован для спасенных домашних животных.

Местная жительница Марина рассказала, как ей пришлось бежать из Неа Пентели в соседний район, а затем эвакуироваться второй раз, когда пламя охватило и его.

«Дом моего друга — он, наверное, потерял все: у него нет никаких вещей. А пока все это происходило, сгорела даже наша школа. Все наши воспоминания были там. Когда мы выбирались сквозь огонь, дым и обломки, люди умоляли нас взять их с собой», — вспоминает Марина.

Мэр Халандриона Симос Руссос сообщил телеканалу ERT, что в его районе пострадали предприятия, склады подержанных автомобилей и угля, а также склады с краской.

«Огонь прошел 50 километров и 10 раз менял направление», — сказал Руссос.

Министерство труда запретило работать на открытом воздухе в районах, охваченных пожарами, поскольку на многих сгоревших фабриках хранились токсичные химикаты.

Национальная обсерватория Греции, которая сама находилась под угрозой лесного пожара, сообщала о 38 градусах по Цельсию в районе столицы во вторник и порывах ветра до 70 километров в час.