Ввести наказание за угрозу в адрес экс-президентов Беларуси предложил Лукашенко

В Беларуси предлагают ввести наказание за насилие или угрозу в отношении президента и экс-президента, передает NUR.KZ. Проект был опубликован на Национальном интернет-портале республики.

В Беларуси предлагают ввести наказание за насилие или угрозу в отношении президента и экс-президента. Об этом говорится в законопроекте "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", опубликованном на Национальном интернет-портале республики. При этом указывается, что проект внесен на рассмотрение президентом Республики Беларусь.

Речь идет о статье 366 "Насилие либо угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий".

"Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - указано в статье.

Кроме того, название статей 367 и 368 предлагается дополнить словами "президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий". А первый абзац предлагают дополнить словами "в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении государственных наград в шутку высказался о повышении своей зарплаты.

"Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте 5 лет", - спросил президент Беларуси.

Напомним, в июле текущего года Республика Беларусь официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующий документ был подписан в Астане. До этого Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите.

В апреле он в очередной раз заявил, что не цепляется за должность президента страны, рассказав, в каком случае уйдет на покой.